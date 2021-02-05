 Встреча не для галочки. Что узнал Боррель в Москве от правозащитников? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 05.02.2021

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Россия

Встреча не для галочки. Что узнал Боррель в Москве от правозащитников?

Прежде чем нанести визит главе МИД РФ Сергею Лаврову, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель встретился с правозащитниками. DW узнала, что они ему рассказали и как он на это отреагировал.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 февраля нанес визит главе МИДа РФ Сергею Лаврову. Во время встречи Боррель донес позицию ЕС по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. "Я передал министру Лаврову нашу глубокую озабоченность, нашу просьбу о его (Навального. - Ред.) освобождении и о начале расследования из-за его отравления", - прокомментировал итоги визита глава европейской дипломатии.

Боррель встретился с правозащитниками 

Однако в тот же день, еще до визита к Лаврову, Боррель пригласил на закрытую часовую встречу представителей российских правозащитных организаций. По словам заместителя директора по Европе и Центральной Азии правозащитной организации Human Rights Watch Татьяны Локшиной, она проходила в формате брифинга по основным темам в сфере прав человека в России.

Жозеп Боррель (слева) и Сергей Лавров (справа) во время встречи в Москве

Жозеп Боррель (слева) и Сергей Лавров (справа) во время встречи в Москве

"Мне кажется важным, что перед тем, как идти на встречу с Лавровым, Боррель получил экспертную оценку и важную информацию по кризисной ситуации с правами человека в России. Он больше слушал, чем говорил. Хотел узнать как можно больше", - сказала DW Татьяна Локшина.

Навальный, протесты и "иноагенты": что нового узнал Боррель

Центральной темой этой встречи были протесты в России и Алексей Навальный. Правозащитники обобщили информацию о произвольных задержаниях мирных протестующих, об условиях, в которых содержатся задержанные, и о том, что не соблюдается право на справедливый суд.

"Общее понимание того, что Навальному было отказано в праве на справедливый суд, что его приговор политически мотивирован, а также, что в стране жестоко и противоправно подавляются мирные протесты, у господина Борреля, на мой взгляд, есть", - сказала Локшина.

Татьяна Локшина

Татьяна Локшина

По мнению главного редактора онлайн-издания "Кавказский узел" Григория Шведова, во время встречи правозащитников с главой дипломатии ЕС больше, чем Навального, все же обсуждали контекст жестокости по отношению к протестующим, которые на акциях в его поддержку были задержаны или избиты. Отдельно были упомянуты принятые и рассматриваемые законы об "иностранных агентах". В частности, о возможности признавать "иноагентами" физические лица, и о расширении понятия иностранного финансирования. Также Боррелю рассказали о криминализации клеветы в России.

Другой правозащитник, член совета правозащитной организации "Мемориал" Сергей Давидис, рассказал DW, что во время встречи с Боррелем ему указали и на рост числа политзаключенных в России. "Мы обратили внимание, что текущие правозащитные проблемы не являются делом РФ, а являются частью обязательств нашей страны согласно международным договорам, ей подписанным", - сказал Давидис.

Дело Смирнова и права журналистов в России

Отдельно говорилось о нарушениях прав журналистов, беспрецедентное число которых было задержано на акциях. Даже несмотря на то, что они демонстрировали свою принадлежность к СМИ, сказал Григорий Шведов. Сам он лично обратил внимание Борреля на арест главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова.  3 февраля ему назначили 25 суток административного ареста за ретвит с изображением лидера панк-группы "Тараканы" Дмитрия Спирина. В этом суд увидел призыв к участию в митинге 23 января в Москве.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

"Мне казалось важным привлечь внимание к конкретным людям, которым нужна помощь прямо сейчас. Кроме того, решение суда по делу Смирнова уже принято. Поэтому мне кажется, что вся демагогия о том, что наши зарубежные коллеги могут попытаться влиять на процесс принятия решений, в данном случае не имела бы под собой почвы. Демагогия эта звучала недавно по поводу международных наблюдателей на процессе Навального", - сказал DW Шведов. В этом случае было уместно обратить внимание Борреля на то, насколько состоятельно арестовывать человека за публикацию в соцсети и насколько уместно давать ему такой срок, считает Шведов.

Все правозащитники, с которыми удалось поговорить корреспонденту DW, отметили, что встреча с главой европейской дипломатии была не "для галочки". Он, в отличие от других чиновников, задавал много уточняющих и личных вопросов.

"Видно было, что его интересовала не только аналитическая информация, которую он получил от сотрудников посольства накануне, - объяснил Григорий Шведов. - Его реально беспокоило положение людей, о которых ему рассказывали. А также личное положение самих докладчиков-правозащитников. Мол, а вы-то сами как живете?".

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