Российские журналисты требуют освободить Сергея Смирнова

Профсоюз журналистов России, а также более 10 российских изданий, среди которых - "Новая газета", журнал "Сноб", телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы" осудили арест главного редактора интернет-проекта "Медиазона" Сергея Смирнова и потребовали его освобождения. "Решение суда об аресте - противозаконное, абсурдное и позорное. Профсоюз журналистов расценивает его как давление на прессу", - говорится в заявлении профсоюза, опубликованном в среду 3 февраля.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал суд над Смирновым "пародией на судебное разбирательство". "Это попытка заткнуть рот честной и профессиональной журналистике", - заявил он.

В совместном заявлении "Новой газеты" и "Синдиката 100", объединяющего российские федеральные и региональные СМИ, выражено мнение, что арест Смирнова связан с его журналистской деятельностью. "Мы настаиваем, что в отношении нашего коллеги было нарушено право на справедливое судебное разбирательство - право, закрепленное как в российской Конституции, так и в Международной конвенции по правам человека", - отмечается в обращении. "Новая газета" и "Синдикт 100" также заявили, что в знак солидарности с арестованным будут ближайшие 25 дней публиковать ключевые материалы "Медиазоны" и призвали независимые СМИ в России и мире присоединиться к этой инициативе. "Силовики хотели заставить молчать "Медиазону" - теперь она будет везде", - указывается в обращении.

Дело Сергея Смирнова

Главный редактор интернет-проекта "Медиазона", специализирующегося на освещении беззаконности российских силовиков и правосудия, Сергей Смирнов был 3 февраля осужден Тверским районным судом Москвы за повторное нарушение правил проведения митинга. Судья, отказавший в большинстве ходатайств защиты, включая назначение лингвистической экспертизы и вызов в качестве свидетеля оперативника Центра "Э", рапорт которого лег в основу дела, разглядел призыв к участию в митинге 23 января в Москве в шутливом ретвите с изображением лидера панк-группы "Тараканы" Дмитрия Спирина. Запись, которую ретвитнул Смирнов, была проиллюстрирована коллажем с фотографией музыканта и указанием времени акции.

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