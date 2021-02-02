"Синдикат 100" потребовал у силовиков в РФ прекратить репрессии против журналистов

"Немедленно прекратить препятствовать профессиональной деятельности журналистов и остановить преследования в отношении журналистов, выполняющих свою работу", - с таким требование к руководству МВД РФ и Росгвардии обратилось сообщество независимых российских медиа "Синдикат-100". В заявлении, опубликованном во вторник, 2 февраля, не только руководителям, но и рядовым сотрудникам силовых ведомств напомнили, что в Уголовном кодексе РФ присутствует статья о "воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста".

Независимый Профсоюз журналистов, отмечается в сообщении, зафиксировал 180 случаев нарушения прав журналистов на массовых акциях солидарности с Алексеем Навальным 23 и 31 января. Десятки человек, имеющих при себе редаакционные удостоверния и задания, одетые в опознавательные жилеты с надписью "Пресса", былм задержаны. При этом к ним применялась не только физическая сила. "Есть случаи избиений журналистов при задержании и даже применение электрошокера", - указывается в заявлении.

"Синдикат 100" требует от силовых ведомств соблюдать законы и немедленно освободить всех журналистов, задержанных во время акций протеста. "Давление властей на СМИ недопустимо", - подчеркивается в документе.

"Синдикат 100" объединил федеральные и региональные СМИ

Сообщество независимых российских СМИ "Синдикат -100" было создано в марте 2020 года. В него входят как федеральные, так и региональные российские СМИ. В их числе: "Новая газета", телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", интернет-порталы "Медуза", "МБХ медиа", "Такие дела", Znak.com, "Тайга.Инфо" и другие.

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