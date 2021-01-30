Российские силовики усиливают давление на оппозиционных журналистов

Накануне намеченной оппозицией на 31 января акции протеста в 60 городах России, силовики усилили давление и репрессии против журналистов. Задержания, сообщает интернет-портал "ОВД-Инфо", проходят не только в Москве, но и в российских регионах.

Главному редактору "Медиазоны" грозит до 30 суток ареста

На задержанного в субботу, 30 января, во время прогулки с ребенком главного редактора портала "Медиазона" Сергея Смирнова составлен протокол за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия. Он задержан пока на 48 часов, Но, по вменяемой журналисту статье Кодекса об административных правонарушениях, ему грозит до 30 суток ареста.

В тот же день, как сообщает "Медиазона", был задержан журналист Кирилл Петров, вышедший в пикет в поддержку Смирнова. Некоторое время спустя его отпустили без протокола.

Кроме того, в Москве в метро задержали автора телеграм-канала Avtozak LIVE Максима Кондратьева. Якобы на на него сработала ориентировка в системе "Безопасный город". Позднее его также отпустили.

Как сообщил в своем телеграмм-канале журналист радиостанции "Эхо Москвы" Александр Плющев, в Москве участковые ходят по квартирам журналистов и предостерегают их от участия в протестах 31 января. В частности, такое предостережение получил и один из сотрудников издания The Insider.

Атака на журналистов в регионах

Во время акции протеста

В Белгороде арестован на трое суток главный редактор телеграм-канала "Белгород 1" Владимир Корнев. В сообщении канала отмечается, что его обвинили "об организации или проведении несанкционированной акции". "Естественно, мы никого не призывали и ничего не проводили. Наоборот, мы рассказывали и о позиции ведомств, и предлагали ради безопасности остаться дома и смотреть нашу трансляцию", - заявили журналисты.

В Тамбове по такой же статье на 7 суток арестован местный журналист Сергей Степанов. Он освещал шествие 23 января, но был обвинен в его организации.

СЖР просит разобраться с насилием против журналистов

Профсоюз журналистов и работников СМИ зафиксировал 58 грубых нарушений прав журналистов в России на митингах и шествиях 23 января. Это рекордный показатель, отмечают в организации. Почти половина всех случааев нарушений пришлись на Санкт-Петербург, где во время освещения протестов от действий полицейских пострадали как минимум 19 журналистов и Москву (12 инцидентов).

По итогам протестных акций 23 января председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев написал открытое письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву. Как отмечается в документе, журналисты не принимали участия в митингах, а только освещали события. По словам Соловьева, в результате действий силовиков они не смогли выполнить редакционные задания и осуществить свою деятельность в полном объёме. Также, подчеркивается в письме, у многих корреспондентов были отличительные знаки либо жилеты с надписью "Пресса". Были установлены факты применения физического насилия в отношении представителей СМИ.

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