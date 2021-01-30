Российские силовики усиливают давление на оппозиционных журналистов

Накануне намеченной оппозицией на 31 января акции протеста в 60 городах России, силовики усилили давление и репрессии против журналистов. Задержания, сообщает интернет-портал "ОВД-Инфо", проходят не только в Москве, но и в российских регионах.
Главному редактору "Медиазоны" грозит до 30 суток ареста
На задержанного в субботу, 30 января, во время прогулки с ребенком главного редактора портала "Медиазона" Сергея Смирнова составлен протокол за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия. Он задержан пока на 48 часов, Но, по вменяемой журналисту статье Кодекса об административных правонарушениях, ему грозит до 30 суток ареста.
В тот же день, как сообщает "Медиазона", был задержан журналист Кирилл Петров, вышедший в пикет в поддержку Смирнова. Некоторое время спустя его отпустили без протокола.
Кроме того, в Москве в метро задержали автора телеграм-канала Avtozak LIVE Максима Кондратьева. Якобы на на него сработала ориентировка в системе "Безопасный город". Позднее его также отпустили.
Как сообщил в своем телеграмм-канале журналист радиостанции "Эхо Москвы" Александр Плющев, в Москве участковые ходят по квартирам журналистов и предостерегают их от участия в протестах 31 января. В частности, такое предостережение получил и один из сотрудников издания The Insider.
Атака на журналистов в регионах
Во время акции протеста
В Белгороде арестован на трое суток главный редактор телеграм-канала "Белгород 1" Владимир Корнев. В сообщении канала отмечается, что его обвинили "об организации или проведении несанкционированной акции". "Естественно, мы никого не призывали и ничего не проводили. Наоборот, мы рассказывали и о позиции ведомств, и предлагали ради безопасности остаться дома и смотреть нашу трансляцию", - заявили журналисты.
В Тамбове по такой же статье на 7 суток арестован местный журналист Сергей Степанов. Он освещал шествие 23 января, но был обвинен в его организации.
СЖР просит разобраться с насилием против журналистов
Профсоюз журналистов и работников СМИ зафиксировал 58 грубых нарушений прав журналистов в России на митингах и шествиях 23 января. Это рекордный показатель, отмечают в организации. Почти половина всех случааев нарушений пришлись на Санкт-Петербург, где во время освещения протестов от действий полицейских пострадали как минимум 19 журналистов и Москву (12 инцидентов).
По итогам протестных акций 23 января председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев написал открытое письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву. Как отмечается в документе, журналисты не принимали участия в митингах, а только освещали события. По словам Соловьева, в результате действий силовиков они не смогли выполнить редакционные задания и осуществить свою деятельность в полном объёме. Также, подчеркивается в письме, у многих корреспондентов были отличительные знаки либо жилеты с надписью "Пресса". Были установлены факты применения физического насилия в отношении представителей СМИ.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
За Навального - в более чем 110 городах
По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Рекордные задержания
Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Более десяти уголовных дел
По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Десятки тысяч на улицах Москвы
Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
На Невском проспекте
Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала
Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"
Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".
Автор: Илья Коваль