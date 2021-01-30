 Суд арестовал на 25 суток главного редактора ″Медиазоны″ Сергея Смирнова | Новости из Германии о России | DW | 03.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Суд арестовал на 25 суток главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова

Журналиста признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга за шуточный ретвит, в котором было указано время проведения акции 23 января в Москве.

Главный редактор интернет-проекта Медиазона Сергей Смирнов (Фото из архива)

Главный редактор интернет-проекта "Медиазона" Сергей Смирнов (Фото из архива)

Тверской районный суд Москвы в среду, 3 февраля, арестовал на 25 суток главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова. Об этом сообщил корреспондент интернет-проекта. Смирнова признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга, тем самым вменив ему часть 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, подразумевающую до 30 суток ареста. При этом судья отказал в большинстве ходатайств защиты, включая назначение  лингвистической экспертизы и вызов в качестве свидетеля оперативника Центра "Э", рапорт которого лег в основу дела.

Смирнова обвинили в организации митинга 23 января в Москве. Причиной административного дела стал ретвит чужой шутки о внешнем сходстве главного редактора с лидером панк-группы "Тараканы" Дмитрием Спириным. Запись, которую ретвитнул Смирнов, была проиллюстрирована коллажем с фотографией музыканта и указанием времени акции. Таким образом, указано в полицейском протоколе, Смирнов "совершил организацию публичного мероприятия".

30 января журналист был задержан возле собственного дома, когда вышел на прогулку с пятилетним сыном. Смирнова продержали в ОВД до позднего вечера, после чего отпустили под обязательство явки в суд.

Смотрите также:

  • Russland Moskau | Proteste gegen Regierung | wegen Verhaftung von Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    За Навального - в более чем 110 городах

    По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Рекордные задержания

    Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Более десяти уголовных дел

    По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Десятки тысяч на улицах Москвы

    Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.

  • Russland Sankt Petersburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    На Невском проспекте

    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

  • Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 27:06

На Западе резко осуждают Кремль за подавление протестов и арест Навального. DW Новости (01.02.2021)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Задержания за лозунги "Путин - вор" и "Россия без Путина" и другие итоги разогнанных акций протеста  

Западные политологи: Кремль боится акций протеста и дело не только в Навальном (01.02.2021)  

Также по теме

Russland | Polizei in St. Petersburg

В Москве задержан главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов 30.01.2021

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов был задержан полицейскими в бронежилетах в подъезде своего дома. Позже его выпустили из отдела полиции, обязав явиться в суд.

Russland Alexander Plushev und Journalist Sergey Smirnov in Haft

В Москве задержали журналистов, поддержавших арестованного Азара 28.05.2020

Журналисты пытались провести у здания МВД одиночные пикеты в поддержку своего арестованного коллеги Ильи Азара. Они были задержаны как только вышли на акцию.

Russland | Polizisten in Moskau

Задержанных за пикеты в Москве журналистов выпустили из полиции 28.05.2020

На задержанных в Москве журналистов полицейские составили по два протокола: за проведение пикета и нарушение правил самоизоляции. По каждому из них состоится отдельное заседание суда.

Реклама

Самые читаемые

В Беларуси вынесен первый приговор по "делу Тихановского"  

"Отпускай!" Что происходило в центре Москвы после суда над Навальным  

Зеленский отключил три популярных украинских телеканала  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно