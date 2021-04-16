Новые санкции США, или Чего на самом деле хочет Байден от Путина

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

Отношения с Россией будут сложными

Во время первого разговора с Владимиром Путиным Байден дал понять, что серьезных улучшений в отношениях ждать не приходится. Как заявили в Белом доме, Байден выразил обеспокоенность действиями российских властей, включая сообщения о том, что Россия назначала награды за убийство американских солдат в Афганистане, а также вмешательством Кремля в выборы в США в 2020 году и отравлением Навального.