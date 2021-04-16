Новые санкции США, или Чего на самом деле хочет Байден от Путина

США ввели новые санкции в отношении Москвы. При этом в разговоре с Владимиром Путиным Джо Байден призвал к деэскалации в отношениях двух стран. Сергей Елкин о многогранном диалоге двух президентов.
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Администрация США ввела санкции против Кремля. Они оказались не очень жесткими. Мог ли Байден попытаться договориться с Путиным об Украине и не только? Да, считает Константин Эггерт.
Неужели в Берлине действительно думают, что Джо Байден так легко согласится на газовую сделку ФРГ с Путиным, которого он считает "убийцей"? Таким вопросом задается обозреватель газеты FAZ.