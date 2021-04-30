Высылка дипломатов. Чем она обернется для РФ и США?

Дипломатическое обострение между Россией и Западом не прекращается. МИД РФ объявил в среду, 28 апреля, о высылке семерых дипломатов из Словакии и стран Балтии. Ранее эти государства выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Напомним, что Прага обвинила спецслужбы РФ во взрыве на оружейном складе в 2014 году, в результате которого погибли два человека, и объявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ. Москва обвинения отвергла и ответила высылкой 20 чехов. В итоге стороны договорились о паритете: Россия вернет из Чехии на родину более 60 сотрудников посольства, поскольку их там было больше, чем у чехов в РФ.

Обострение на дипломатическом фронте

За считанные дни до заявления Чехии по 10 дипломатов выслали США и Россия. Первый шаг сделал Вашингтон, объяснив его ответом на попытки РФ вмешаться в президентские выборы 2020 года и хакерские атаки. Причастность и к тому, и к другому Москва отрицает.

Джо Байден

Незадолго до высылки и после того, как президент США Джо Байден резко высказался в адрес хозяина Кремля Владимира Путина, Россия отозвала своего посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций - и фактически вынудила американскую сторону сделать то же самое. Общую картину весеннего обострения дополнил случай в Италии, выславшей двоих сотрудников посольства РФ, связанных, как было заявлено, с получением секретных данных от итальянского военного. В ответ Москва выслала одного итальянского дипломата.

Кроме того, с начала года между Россией и Западом имели место ставшие почти рутинными высылки дипломатов по разным поводам, коснувшиеся и Германии. Дипломат ФРГ был объявлен персоной нон-грата в феврале вместе коллегами из Польши и Швеции за наблюдение за протестами сторонников оппозиционера Алексея Навального. Все три страны ответили зеркально.

Что стоит за инцидентом в Чехии

DW обсудила ситуацию с Георгием Кунадзе, бывшим заместителем главы МИДа РФ, Стивеном Пайфером, бывшим послом США в Украине и преподавателем Стэнфордского университета, и Ханс-Юргеном Хаймзётом (Hans-Jürgen Heimsoeth), который был послом ФРГ в Украине и Швеции. По мнению Пайфера, тот факт, что история в Чехии всплыла именно сейчас, может быть связан с длительным расследованием. То, в чем Прага обвиняет Москву, "многие страны посчитали бы актом войны", считает американский экс-дипломат. Георгий Кунадзе не исключил внутриполитических причин.

Высылки могут быть связаны и с желанием более активно противостоять российским спецслужбам, полагают экс-дипломаты. "Сейчас, когда очень много разговоров - и они не беспочвенные - о деятельности российских спецслужб на территории других стран, под это подпадают сотрудники российских дипломатических и консульских представительств, - сказал Кунадзе. - В ответ Россия по устоявшейся традиции высылает такое же или чуть большее количество сотрудников "страны-обидчика".

Консульство РФ в Карловых Варах

Ханс-Юрген Хаймзёт отметил, что отношения осложняются не первый год, что Россия "идет курсом конфронтации и мы видим новое качество". Немецкий экс-дипломат, который в 1980-е годы работал в посольстве ФРГ в Москве, напомнил, что случаи шпионажа и высылки дипломатов были и тогда, но считает ситуацию несравнимой. "Такого масштабного осложнения в отношениях не было", - сказал Хаймзёт и напомнил об отравлении Скрипалей и Навального, кампании дезинформации и нарушения международного права. По его мнению, высылка дипломатов - один из сигналов, призванный показать, что "за действиями России внимательно следят".

Как больно ударит высылка дипломатов по спецслужбам

Стивен Пайфер назвал реакцию России в случае Чехии "ошибочной": Москве не просто пришлось вернуть домой десятки дипломатов, она лишилась участия в тендере на строительство там АЭС. "Думаю, что россияне проиграли в этом обмене", - отметил Пайфер. На заявления представителя российского МИДа, что, мол, действия Праги согласованы с США, бывший американский дипломат ответил так: "Если бы у Вашингтона было такое влияние, как его приписывает МИД РФ, США бы управляли Европой". И добавил, что "это не так".

В оценке последствий инцидента мнения экспертов разошлись. Пайфер считает, что по российской резидентуре в Чехии нанесен серьезный удар, "а чешской контрразведке, возможно, будет немного легче работать". Георгий Кунадзе не уверен, что это так. "Не раз приходилось слышать от людей этой специальности (сотрудников спецслужб. - Ред.), мол, вышлют известного разведчика, а приедет кто-то новый и потом надо будет еще установить, что это разведчик, - говорит экс-дипломат. - Не всегда замена происходит по позиции. Скорее всего, приедет чистый дипломат, а на место чистого дипломата приедет сотрудник спецслужб".

Почему Прагу поддержала Восточная Европа

В Европейском Союзе, членом которого является Чехия, реакция была разной. Руководство ЕС выразило солидарность с Прагой. Страны Западной Европы также заявили об этом, но высылать российских дипломатов не стали, как это сделали страны Восточной и Центральной Европы, среди которых, помимо упомянутых в начале статьи, также Польша, Болгария и Румыния.

Владимир Путин

Стивен Пайфер объяснил их солидарные действия тем, что эти страны более тесно связаны с Чехией и в последние годы последовательно выступали за более жесткие санкции против России. "Я думаю, что они исходят из того, что более жесткий ответ скорее предотвратит" нарушение международных норм со стороны России, говорит экс-дипломат. Но в ЕС так считают не все, констатирует Пайфер.

Георгий Кунадзе говорит, что Восточная Европа "традиционно занимала более жесткую позицию по отношению к России", но дело не только в этом: "Очень заметно, что внутри у них созрела обида в связи с тем, что Россия демонстративно подчеркивает их вторичность, с ними не считаются, а это для небольшого государства всегда удар по самолюбию". Сдержанную реакцию крупных стран ЕС, таких как Германия, он объяснил их более тесными связями с РФ.

Ханс-Юрген Хаймзёт считает, что солидарность измеряется по-разному. Он указал на то, что Германия предложила помощь чешскому посольству в Москве и что в вопросе "болезненных для России" санкций ЕС солидарен. "Для Германии важно воспринимать сигналы, которые мы получаем от наших соседей, в том числе Чехии, для сохранения единства Европы", - говорит Хаймзёт.

Как долго РФ и США могут остаться без послов?

Высылка дипломатов из Чехии и США и особенно отъезд послов РФ и США для консультаций - отдельные истории, уверены бывшие дипломаты. "Посла выслать нельзя", - объяснил Георгий Кунадзе. То, что главе американского посольства в РФ Джону Салливану в российском МИДе посетовали уехать для консультаций, он назвал "новацией" и "персональной санкцией", которая "не укладывается в дипломатические нормы". По его мнению, США могли не идти на это, но предпочли уйти от эскалации. Пайфер сказал, что "это необычно, но еще не кризис". Он предполагает, что послы могут вернуться для подготовки встречи Путина и Байдена.

Главной проблемой Кунадзе называет то, что, если отзыв посла призван продемонстрировать недовольство политикой его страны, то "возвращение - знак удовлетворенности". По его мнению, найти знаки удовлетворенности РФ действиями США трудно. Встреча президентов вряд ли что-то изменит: "Не могу себе представить, о чем Путин могут договориться с Байденом. Позиции, которые Россия занимает в мире, не предполагают компромиссов".

В отличие от Пайфера Кунадзе не исключает, что странам придется долго работать без послов, но "по нынешним временам это не опасно". Российский экс-дипломат считает, что послы не является незаменимыми, а вот недавнее решение РФ запретить иностранным посольствам принимать на работу россиян может больно ударить по западным представительствам. По его словам, Россия в этом плане менее уязвима.

Опыт времен СССР - повод для оптимизма

Стивен Пайфер поделился собственным опытом: "В 1986 году я работал в посольстве США в СССР, когда у нас произошел большой инцидент. По итогам года мы выслали 80 советских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка. СССР в ответ выслал десять американских дипломатов и отозвал 200 советских граждан, которые занимались работой без специального допуска. Было тяжело. Всем сотрудникам пришлось раз в неделю выполнять административную работу, например, я надевал джинсы и водил грузовик, возил из Хельсинки продукты". По его мнению, Москва рассчитывала, что посольство будет парализовано, но этого не произошло.

Так будет и сейчас, уверен Пайфер. Он также считает, что подготовка встречи Путина и Байдена, а также другие контакты на высоком уровне дают основания для сдержанного оптимизма. Экс-дипломаты уверены, что хоть отношения РФ с Западом и ухудшаются, до полного разрыва не дойдет.

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