Ответ Москвы: Салливан и еще 10 дипломатов США полетят домой

Россия предложит 10 дипломатам США в РФ покинуть страну. Об этом в пятницу, 16 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, помощник президента РФ Юрий Ушаков порекомендовал послу Соединенных Штатов в Москве Джону Салливану вернуться в Вашингтон и провести там "подробные серьезные консультации".

Запрет на въезд 8 бывшим и действующим чиновникам США

Кроме того, Россия запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц. В перечень МИД РФ вошли генеральный прокурор Меррик Гарленд, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, директор Федерального бюро тюрем Майкл Карвахаль, бывший директор Центрального разведывательного управления Роберт Джеймс Вулси и экс-советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

В тот же день МИД РФ распространил сообщение, согласно которому, страну должны будут покинуть пять польских дипломатов. Так Москва отреагировала на решения Варшавы и Вашингтона. Польский МИД накануне заявил, что три сотрудника посольства РФ в Варшаве нарушили дипломатический статус и объявлены в Польше нежелательными лицами.

Новые санкции США в отношении России

А президент США Джозеф Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Из Соединенных Штатов будут высланы 10 российских дипломатов. Кроме того, глава Белого дома издал указ "о чрезвычайном положении в стране в связи с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", которую представляет собой "определенная вредоносная внешнеполитическая деятельность правительства РФ".

Вашингтон увязал ограничительные действия с подрывом Москвой проведения свободных и справедливых выборов, а также демократических институтов в США и странах-союзниках, участием в кибертеррористической деятельности против Соединенных Штатов и их партнеров. Кроме того, поводом для санкций стало "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства", "экстерриториальные действия" в отношении диссидентов или журналистов". Наконец, Вашингтон возложил на Москву вину за подрыв безопасности в странах и регионах, имеющих важное значение для нацбезопасности США, за нарушение общепризнанных принципов международного права, в том числе принципа уважения территориальной целостности государств.

Под новые ограничительные меры Соединенных Штатов подпали 16 организаций и 16 физических лиц. В их числе - первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, уже находящийся под утвержденными ранее санкциями, и компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают близкой к Кремлю персоной.

Евросоюз и НАТО выразили поддержку Вашингтону.

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