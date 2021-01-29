 ЕС обсуждает стратегию отношений с Россией. В чем она состоит? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 25.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

ЕС обсуждает стратегию отношений с Россией. В чем она состоит?

Евросоюз ведет стратегическую дискуссию об отношениях с РФ на высшем политическом уровне. Почему обсуждается этот вопрос, к каким выводам пришли в Брюсселе и стоит ли ждать изменений в российской политике ЕС?

Председатель Европейского совета Шарль Мишель

Шарль Мишель заменил саммит Евросоюза видеоконференцией глав стран ЕС

Какую политику следует вести Евросоюзу в отношении России? Этот стратегический вопрос сейчас обсуждают на высшем политическом уровне в Брюсселе. Кульминацией дискуссии должен был стать саммит Евросоюза 25-26 марта. Но из-за растущего числа новых заболеваний COVID-19 глава Европейского совета Шарль Мишель решил провести видеоконференцию глав государств и правительств стран ЕС.

Поскольку в ЕС на виртуальных встречах предпочитают избегать трудных вопросов, не касающихся пандемии, то тему "стратегическая дискуссия" перенесли на следующий саммит, который состоится в реальном режиме. Тем не менее, 25 марта участники встречи обсудят Россию дважды: один раз - на уровне лидеров стран ЕС, второй - вместе с Джо Байденом. Президент США принял приглашение ненадолго подключиться к виртуальному саммиту . По сообщению Белого дома, он затронет и вопрос отношений с Россией.

Телефонный разговор Мишеля и Путина

В преддверии видеоконференции Мишель позвонил президенту России Владимиру Путину. По словам главы Евросовета, отношения Брюсселя с Москвой могут измениться, лишь если РФ продемонстрирует прогресс в выполнении минских соглашений, прекратит гибридные и кибератаки на страны ЕС и будет уважать принцип соблюдения прав человека.

Путин же видит причину "неудовлетворительного состояния" отношений в "неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров". Он высказал готовность к "восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия", если ЕС проявит "встречную заинтересованность", сообщили в Кремле.

Боррель: Россия отдаляется от Европы

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель

Поездка Жозепа Борреля в Москву стала поводом резкой критики в его адрес

В начале февраля верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель посетил Москву, чтобы узнать, заинтересованы ли власти России в улучшении отношений с Евросоюзом. Из этой поездки, ставшей источником нескончаемой критики в его адрес, глава европейской дипломатии получил четкий ответ на свой вопрос: не заинтересованы.

После этого министры иностранных дел уже дважды обсуждали отношения с РФ  на заседаниях Совета ЕС. "Ясно, что Россия избрала конфронтационную позицию в отношении ЕС. Нарушения прав человека и международного права как на территории России, например в Чечне, так и за ее границами, усиливаются. Российские власти продемонстрировали нежелание сотрудничать в решении этих вопросов. Россия двигается в направлении авторитарного государства и прочь от Европы. Европа должна из этого сделать выводы", - резюмировал Боррель.

Пять основополагающих принципов ЕС в отношении России

Верховный представитель ЕС по внешней политике также сообщил, что, по мнению глав МИДов стран ЕС, политику Евросоюза в отношении РФ и далее должны определять пять основополагающих принципов .  ЕС принял их в 2016 году, в ответ на аннексию Россией украинского полуострова Крым и на дальнейшую дестабилизацию Украины, в частности в Донбассе. В соответствии с первым из них, ключевым условием для существенного изменения отношения Евросоюза к России должна стать имплементация минских соглашений.

Флаг ЕС на фоне зданий в Брюсселе

В своей политике с Россией ЕС руководствуется пятью главными принципами

Вторым принципом российского вектора политики ЕС является углубление отношений со странами "Восточного партнерства" и Центральной Азии. Третий пункт стратегии - усиление устойчивости Евросоюза к угрозам, в частности, в вопросе энергетической безопасности или гибридной войны. Наконец, два последних принципа Евросоюза в общении с Россией - это избирательная поддержка общения с Россией по тем вопросам, которые представляют для ЕС интерес, и углубление контактов между людьми в странах ЕС и России, а также поддержка гражданского общества в РФ.

По словам Борреля, принятые ранее пять принципов теперь дополнят тремя типами действий: давать отпор (когда Россия нарушает международное право и права человека); сдерживать (когда она пытается усилить давление на ЕС); вести диалог по вопросам, представляющим для Евросоюза интерес.

Внутри ЕС нет единой позиции в отношении России

Опрошенные DW брюссельские эксперты не ожидают, что итогом стратегической дискуссии станет кардинальное изменение курса ЕС. "Евросоюзу следовало бы приложить больше усилий для достижения более согласованной политики в отношении России, но мои ожидания достаточно скромные, потому что нет единой позиции среди государств-членов ЕС", - говорит эксперт European Policy Centre Аманда Пол. Самым очевидным примером отсутствия единства она называет проект газопровода "Северный поток - 2".

В то же время Пол считает, что для Путина позиция руководства Евросоюза не играет большой роли. "Он предпочитает иметь дело со столицами государств ЕС. Он не заинтересован в изменении внешней политики России", - добавляет политолог.

Президент России Владимир Путин

Позиция руководства ЕС не играет особой роли для Путина, считают некоторые европейские политологи

Эксперт по России из бельгийского Королевского института международных отношений Egmont Марк Франко также указывает на то, что в Евросовете (куда входят главы государств и правительств стран ЕС) существуют разные мнения об отношениях с Россией.

"ЕС сейчас разъединен, у него нет ни финансовых возможностей, ни средств в сфере безопасности, чтобы вести агрессивную политику в отношении России", - говорит Франко. Поэтому главное, что, на его взгляд, должен сделать Евросоюз, это "создать прочную единую внутреннюю позицию, на основании которой можно будет строить что-то большее".

Нужно ли переписать пять принципов ЕС?

Чиновники и дипломаты в Брюсселе ожидают, что пять основополагающих принципов останутся в силе. Тем не менее, директор по политическим вопросам брюссельского аналитического Центра Мартенса Роланд Фройденштайн (Roland Freudenstein) призывает к их критичному пересмотру.

По его мнению, Евросоюзу следует признать, что его ожидает период "длительной конфронтации с Кремлем", поскольку "нынешнее правительство России не намерено сотрудничать" с Брюсселем. "Я надеюсь на четкое разграничение между Россией Путина и Россией мужественных молодых граждан, готовых терпеть задержания, жестокое обращение за европейские ценности", - говорит Фройденштайн. По его словам, ЕС должен отдельно подчеркнуть, что с такой "будущей демократической Россией" он готов и будет сотрудничать.

Марк Франко в свою очередь считает пять принципов правильным подходом, называя их достаточно гибкими: они позволяют как усиливать санкции, когда нужно, так и сотрудничать там, где есть для этого возможность.

Смотрите также:

  • Российская фабрика по уничтожению химоружия

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции США в связи с отравлением Навального

    10 российских, 3 немецких и 1 швейцарская компании попали под торговые санкции в связи с отравлением Алексея Навального. Вашингтон подозревает фирмы из черного списка Министерства торговли США от 3 марта 2021 года в причастности к созданию и распространению химоружия. Будут введены дополнительные лицензионные требования в вопросах экспорта, реэкспорта и передачи технологий этим компаниям.

  • Алексей Навальный в суде

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС против российских силовиков

    2 марта 2021 года в Евросоюзе официально вступили в силу санкции против российских силовиков, ответственных за уголовное преследование Алексея Навального и нарушения прав человека при разгоне мирных протестов в РФ. Под санкциями ЕС оказались глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, начальник ФСИН Александр Калашников и генпрокурор России Игорь Краснов.

  • Московский Кремль

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США добавили в санкционные списки кремлевских чиновников

    США также ввели персональные санкции за отравление и преследование Навального. В список попали не только силовики, но и чиновники: директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава ФСИН и представители администрации президента РФ Сергей Кириенко и Андрей Ярин.

  • Современная микросхема

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на оборонный экспорт в Россию

    Кроме персональных и торговых санкции, США ввели запрет на экспорт в Россию оборонных продуктов, технологий и услуг. Это также стало реакцией на применение химоружия против Алексея Навального и Сергея Скрипаля. Исключение сделано только для поддержки межправительственного космического сотрудничества. Коммерческое сотрудничество в космосе будет ограничено после полугодового переходного периода.

  • Интернет-страница немецкого бундестага на компьютере

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    За кибератаку на бундестаг

    22 октября 2020 года ЕС ввел санкции за кибератаку на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года. Штрафные меры введены в отношении руководителя Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игоря Костюкова, офицера Дмитрия Бадина и 85-го Главного центра специальной службы ГУ Генштаба. В их отношении вводятся визовые запреты, их имущество на территории ЕС подлежит замораживанию.

  • Отравленного Алексея Навального доставили в Берлин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции Евросоюза за отравление Навального

    ЕС и Великобритания 15 октября 2020 года ввели санкции за отравление Навального против чиновников кремлевской администрации Андрея Ярина и Сергея Кириенко, полпреда Путина в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, главы ФСБ Александра Бортникова, замминистра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова. Санкции введены и против института, где могло производиться вещество из группы "Новичок".

  • Сотрудники английского подразделения химзащиты

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Второй пакет санкций за отравление Скрипалей

    26 августа 2019 года США ввели в действие второй пакет санкций за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Вашингтон запретил своим банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять Москве нерублевые кредиты. Ограничения также коснулись лицензирования экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химоружия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия незадолго до отравления

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Первые в истории Евросоюза санкции за применение химоружия

    ЕС 21 января 2019 года впервые ввел санкции за применение химоружия. В список попали россияне, причастные к отравлению нервнопаралитическим веществом "Новичок" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии: начальник Главного управления генштаба РФ Игорь Костюков, его первый зам Владимир Алексеев, а также предполагаемые исполнители, сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

  • Британские военные в масках и защитных костюмах

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Первый пакет санкций за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Лубянке

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции США в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров держит автомат, произведенный концерном Калашников

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

  • Нефтедобывающая платформа Приразломная.

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

  • Вход в филиал Сбербанка в Москве

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС ввел ограничительные меры против секторов экономики РФ

    31 июля 2014 года секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

  • Офис компании Роснефть в Москве и часть Кремлевской стены

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

    Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман


Смотреть видео 04:19

Что нужно знать о санкциях ЕС за Навального

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто инициировал санкции ЕС за Навального  

В ЕС критично восприняли слова Лаврова про возможный разрыв отношений из-за чувствительных санкций  

Также по теме

Brüssel EU | Josep Borrell, Außen- und Sicherheitsbeauftragter

Жозеп Боррель во время визита в РФ обсудит задержание Навального 29.01.2021

В европейской внешнеполитической службе сообщили, что визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в Россию продлится с 4 по 6 февраля.

Ruslland PK Sergei Lawrow und Josep Borrell

Глава Еврокомиссии выразила доверие Боррелю после его поездки в Москву 08.02.2021

Представитель главного дипломата ЕС Борреля оправдал его поездку в Москву. Ее целью было четко заявить о позиции ЕС по Навальному, и это было сделано, подчеркнул он.

EU I Sanktionen gegen Russland I Josep Borrell

"Мачо-дипломатия", или Чего ожидать от визита Борреля в Москву 04.02.2021

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые в этой должности посетит Россию 4-6 февраля. Зачем Боррель летит к Сергею Лаврову, и какое отношение к визиту имеет Алексей Навальный - разбиралась DW.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Протесты в Беларуси возобновятся? Как оппозиция готовится ко Дню Воли  

"Пинская бойня": что грозит участникам самой жесткой схватки с милицией в Беларуси  

Развод как повод для убийства: какой приговор суд в Берлине вынес чеченцам  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно