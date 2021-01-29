ЕС обсуждает стратегию отношений с Россией. В чем она состоит?

Какую политику следует вести Евросоюзу в отношении России? Этот стратегический вопрос сейчас обсуждают на высшем политическом уровне в Брюсселе. Кульминацией дискуссии должен был стать саммит Евросоюза 25-26 марта. Но из-за растущего числа новых заболеваний COVID-19 глава Европейского совета Шарль Мишель решил провести видеоконференцию глав государств и правительств стран ЕС.

Поскольку в ЕС на виртуальных встречах предпочитают избегать трудных вопросов, не касающихся пандемии, то тему "стратегическая дискуссия" перенесли на следующий саммит, который состоится в реальном режиме. Тем не менее, 25 марта участники встречи обсудят Россию дважды: один раз - на уровне лидеров стран ЕС, второй - вместе с Джо Байденом. Президент США принял приглашение ненадолго подключиться к виртуальному саммиту . По сообщению Белого дома, он затронет и вопрос отношений с Россией.

Телефонный разговор Мишеля и Путина

В преддверии видеоконференции Мишель позвонил президенту России Владимиру Путину. По словам главы Евросовета, отношения Брюсселя с Москвой могут измениться, лишь если РФ продемонстрирует прогресс в выполнении минских соглашений, прекратит гибридные и кибератаки на страны ЕС и будет уважать принцип соблюдения прав человека.

Путин же видит причину "неудовлетворительного состояния" отношений в "неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров". Он высказал готовность к "восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия", если ЕС проявит "встречную заинтересованность", сообщили в Кремле.

Боррель: Россия отдаляется от Европы

Поездка Жозепа Борреля в Москву стала поводом резкой критики в его адрес

В начале февраля верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель посетил Москву, чтобы узнать, заинтересованы ли власти России в улучшении отношений с Евросоюзом. Из этой поездки, ставшей источником нескончаемой критики в его адрес, глава европейской дипломатии получил четкий ответ на свой вопрос: не заинтересованы.

После этого министры иностранных дел уже дважды обсуждали отношения с РФ на заседаниях Совета ЕС. "Ясно, что Россия избрала конфронтационную позицию в отношении ЕС. Нарушения прав человека и международного права как на территории России, например в Чечне, так и за ее границами, усиливаются. Российские власти продемонстрировали нежелание сотрудничать в решении этих вопросов. Россия двигается в направлении авторитарного государства и прочь от Европы. Европа должна из этого сделать выводы", - резюмировал Боррель.

Пять основополагающих принципов ЕС в отношении России

Верховный представитель ЕС по внешней политике также сообщил, что, по мнению глав МИДов стран ЕС, политику Евросоюза в отношении РФ и далее должны определять пять основополагающих принципов . ЕС принял их в 2016 году, в ответ на аннексию Россией украинского полуострова Крым и на дальнейшую дестабилизацию Украины, в частности в Донбассе. В соответствии с первым из них, ключевым условием для существенного изменения отношения Евросоюза к России должна стать имплементация минских соглашений.

В своей политике с Россией ЕС руководствуется пятью главными принципами

Вторым принципом российского вектора политики ЕС является углубление отношений со странами "Восточного партнерства" и Центральной Азии. Третий пункт стратегии - усиление устойчивости Евросоюза к угрозам, в частности, в вопросе энергетической безопасности или гибридной войны. Наконец, два последних принципа Евросоюза в общении с Россией - это избирательная поддержка общения с Россией по тем вопросам, которые представляют для ЕС интерес, и углубление контактов между людьми в странах ЕС и России, а также поддержка гражданского общества в РФ.

По словам Борреля, принятые ранее пять принципов теперь дополнят тремя типами действий: давать отпор (когда Россия нарушает международное право и права человека); сдерживать (когда она пытается усилить давление на ЕС); вести диалог по вопросам, представляющим для Евросоюза интерес.

Внутри ЕС нет единой позиции в отношении России

Опрошенные DW брюссельские эксперты не ожидают, что итогом стратегической дискуссии станет кардинальное изменение курса ЕС. "Евросоюзу следовало бы приложить больше усилий для достижения более согласованной политики в отношении России, но мои ожидания достаточно скромные, потому что нет единой позиции среди государств-членов ЕС", - говорит эксперт European Policy Centre Аманда Пол. Самым очевидным примером отсутствия единства она называет проект газопровода "Северный поток - 2".

В то же время Пол считает, что для Путина позиция руководства Евросоюза не играет большой роли. "Он предпочитает иметь дело со столицами государств ЕС. Он не заинтересован в изменении внешней политики России", - добавляет политолог.

Позиция руководства ЕС не играет особой роли для Путина, считают некоторые европейские политологи

Эксперт по России из бельгийского Королевского института международных отношений Egmont Марк Франко также указывает на то, что в Евросовете (куда входят главы государств и правительств стран ЕС) существуют разные мнения об отношениях с Россией.

"ЕС сейчас разъединен, у него нет ни финансовых возможностей, ни средств в сфере безопасности, чтобы вести агрессивную политику в отношении России", - говорит Франко. Поэтому главное, что, на его взгляд, должен сделать Евросоюз, это "создать прочную единую внутреннюю позицию, на основании которой можно будет строить что-то большее".

Нужно ли переписать пять принципов ЕС?

Чиновники и дипломаты в Брюсселе ожидают, что пять основополагающих принципов останутся в силе. Тем не менее, директор по политическим вопросам брюссельского аналитического Центра Мартенса Роланд Фройденштайн (Roland Freudenstein) призывает к их критичному пересмотру.

По его мнению, Евросоюзу следует признать, что его ожидает период "длительной конфронтации с Кремлем", поскольку "нынешнее правительство России не намерено сотрудничать" с Брюсселем. "Я надеюсь на четкое разграничение между Россией Путина и Россией мужественных молодых граждан, готовых терпеть задержания, жестокое обращение за европейские ценности", - говорит Фройденштайн. По его словам, ЕС должен отдельно подчеркнуть, что с такой "будущей демократической Россией" он готов и будет сотрудничать.

Марк Франко в свою очередь считает пять принципов правильным подходом, называя их достаточно гибкими: они позволяют как усиливать санкции, когда нужно, так и сотрудничать там, где есть для этого возможность.

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