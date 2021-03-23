Президент США Байден примет участие в саммите ЕС 25 марта по видеосвязи

Новый президент США Джозеф Байден примет участие в саммите Европейского Союза по видеосвязи. Об этом Белый дом сообщил во вторник, 23 марта. Само мероприятие состоится 25 марта. Ожидается, что стороны обсудят совместные действия в борьбе с пандемией заболевания COVID-19 и глобальным изменением климата, вопросы торговли и инвестиций, а также разделяемые Брюсселем и Вашингтоном внешнеполитические интересы, в том числе отношения с Китаем и Россией.

Приглашение американскому лидеру поступило от председателя Евросовета Шарля Мишеля. "Пора перестроить наш трансатлантический альянс", - подчеркнул Мишель.

Демократ Байден в своей инаугурационной речи 20 января пообещал исправить отношения с союзниками США, ухудшившиеся при его предшественнике, республиканце Дональде Трампе. А уже в марте Европейский Союз и Соединенные Штаты договорились на четыре месяца приостановить действие всех таможенных пошлин, связанных с многолетним конфликтом вокруг субсидий авиастроительным компаниям Boeing и Airbus.

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