Восстановили баланс: почему ЕС ввел санкции против шести стран

Евросоюз во второй раз в течение месяца ввел санкции за нарушения прав человека в России. В этот раз их фигурантами стали двое чеченских силовиков. Помимо этого, под ограничительные меры ЕС попали физические лица и организации еще из пяти стран. Почему Брюссель принял санкции одним пакетом, объясняет DW.
"Европейский акт Магнитского" или глобальный режим санкций
Для наложения санкций Евросоюзу необходимы специальные правовые рамки, называемые санкционными режимами. Нынешние меры утвердили в рамках глобального режима санкций за нарушения прав человека, утвержденного ЕС в декабре прошлого года.
О введении пакета санкций 22 марта сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. "Мы приняли важное решение продвигать и защищать права человека во всем мире. Спустя две недели после введения санкций, касающихся дела Навального, мы приняли решительные меры против ответственных за серьезные нарушения прав человека в шести странах", - заявил Боррель на пресс-конференции по итогам Совета ЕС.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель
Дискуссии о возможности вводить ограничения против тех, кто нарушает права человека, велись в Брюсселе несколько лет. Многие политики в Европарламенте, предлагали утвердить европейский аналог "акта Магнитского". Впервые этот закон приняли в США в 2012 году. Он стал основанием для введения санкций против российских чиновников, которых Вашингтон считает причастными к гибели в московском изоляторе бывшего аудитора инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Впоследствии несколько стран Европы приняли свои "законы Магнитского".
Хотя режим санкций ЕС за нарушения прав человека иногда и называют "европейским актом Магнитского", российский аудитор в нем не упоминается. Одна из причин этого заключается в том, что в Брюсселе не хотели ограничивать действие санкционного механизма только Россией, а распространить его на все страны мира за пределами ЕС.
Санкции ЕС по делу Навального и за преследования геев в Чечне
По чистому совпадению первые санкции, введенные в рамках этого режима, коснулись только России. В начале марта этого года под ограничения попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий нацгвардией Виктор Золотов. ЕС считает их ответственными за преследование оппозиционера Алексея Навального, а также за подавление протестов в России в конце января.
Акция протеста в Берлине против преследований геев в Чечне, фото из архива
Теперь же ЕС добавил в санкционный список командира чеченского подразделения СОБР "Терек" Абузайда Висмурадова и бывшего начальника полиции в городе Аргун недалеко от Грозного Аюба Катаева. В решении Совета Евросоюза отмечается, что Висмурадов и Катаев лично курировали "масштабные и систематические преследования" представителей ЛГБТИ-сообщества в Чечне. Висмурадова и подразделение "Терек" считают ответственными за "пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения", за произвольные задержания и аресты, а также за внесудебные убийства и казни. Аюб Катаев, по данным ЕС, лично участвовал в пытках задержанных.
Ни в МИДе России, ни в Кремле на санкции ЕС пока не отреагировали.
Санкции ЕС в отношении Китая, КНДР и стран Африки
Санкции против чеченских силовиков стали лишь частью более широкого пакета ограничительных мер, коснувшихся 11 человек и четырех организаций из шести стран. В списке, среди прочего, оказались два министра и прокуратура Северной Кореи, ливийские боевики, генерал из Южного Судана и бюро госбезопасности Эритреи.
Особое внимание привлекли санкции против четырех китайских чиновников, партийных функционеров и силовиков из провинции Синьцзян, а также отдела безопасности Синьцзянского производственно-строительного корпуса. Их в ЕС считают ответственными за серьезные нарушения прав уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств в Китае.
"Лагерь перевоспитания" для уйгуров в Синцьзяне
В отличие от Москвы, Пекин отреагировал в считанные часы. По мнению МИД Китая, это решение ЕС "основывается ни на чем ином, как на вранье и дезинформации", а также является "грубым вмешательством во внутренние дела Китая". В ответ КНР ввела санкции сразу против десяти физических лиц и четырех организаций из ЕС. Речь идет, в частности, о пяти евродепутатах, Комитете по вопросам политики и безопасности Совета ЕС, а также подкомитета по правам человека Европарламента.
Предыдущие серьезные санкции в отношении Китая Евросоюз вводил в 1989 году, запретив торговлю вооружениями за подавление протестов на площади Тяньаньмэнь. После этого были приняты санкции в 2020 году в отношении двух китайских хакеров и одной компании за кибератаки.
Географический баланс
Приняв пакет санкций в отношении не только России, но и еще пяти стран, ЕС обеспечил своего рода географический баланс: теперь Брюссель нельзя будет упрекнуть в том, что глобальный режим санкций за нарушения прав человека направлен только на Россию.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель дважды подчеркнул, что принятый 22 марта пакет штрафных мер не имеет географической привязки: он стал ответом "на очень серьезные нарушения прав человека и злоупотребления ими, независимо от того, где их совершили".
На это же указал и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "Я счастлив, что у нас есть этот инструмент глобальных санкций. Это означает, что Европа начинает смотреть на нарушения прав человека не с географической точки зрения, а глобально", - заявил он в интервью DW.
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Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман