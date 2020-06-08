Глава МИД ФРГ Мас осудил санкции Китая в ответ на штрафные меры ЕС

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) осудил решение Китая ввести санкции в отношении ряда депутатов Европарламента. Этот шаг китайских властей непонятен и неприемлем, заявил он в понедельник, 22 марта. Позиция Пекина не приведет к большей сдержанности Брюсселя в вопросе введения санкций за нарушение прав человека, подчеркнул Мас.

ЕС увязал свои санкции с геноцидом уйгуров

Евросоюз ранее в этот же день впервые за более чем 30 лет согласовал введение штрафных мер в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. В санкционный перечень вошли четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС будут заморожены, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязал свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Китай же в ответ немедленно ввел санкции в отношении 10 европейских парламентариев и ученых, а также четырех организаций. Так, в список вошли немец Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) из фракции Европарламента "Зеленые - Европейский свободный альянс", немецкий евродепутат из Европейской народной партии Михаэль Галер (Michael Gahler) и синолог Адриан Ценц (Adrian Zenz), а также Институт исследований Китая Mercator в Берлине. МИД Китая обвинил эти физические и юридические лица в нанесении серьезного ущерба суверенитету и интересам КНР, а также в злонамеренном распространении дезинформации.

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