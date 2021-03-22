ЕС впервые за 30 лет вводит санкции в отношении Китая

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Как отмечают в понедельник, 22 марта, информагентства Reuters и dpa, речь идет о первом санкционном пакете за более чем 30 лет.
До этого эмбарго ЕС на поставки оружия в КНР вводилось после подавления китайскими властями акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.
В новый санкционный список попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС замораживаются, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязывает свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Пекин будет "жесткой рукой" претворять в жизнь ответные меры
Решение от лица ЕС уже прокомментировал министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок: "Это - очень важный шаг, который показывает нашу приверженность (выбранному курсу в отношении КНР - Ред.)".
Между тем в МИД Китая заявили, что "жесткой рукой" будут претворять в жизнь ответные меры против Брюсселя.
Уйгуры - тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе КНР. По вероисповеданию уйгуры - мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых "лагерях для перевоспитания", где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.
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Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов