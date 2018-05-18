You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images
Саммит Евросоюза
Публикации по теме
Саммит ЕС - это встреча глав государств или глав правительств стран-членов Евросоюза.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Концлагеря для украинцев. Немцы боятся войны. DW Шоу
Концлагеря для украинцев. Немцы боятся войны. DW Шоу
В Германии выросло число тех, кто опасается, что страна не способна к обороне в случае войны. Сегодня начался саммит ЕС.
Политика
23.03.2023
23 марта 2023 г.
59:10 мин.
Зеленский в Брюсселе и другие события 351-го дня войны
Зеленский в Брюсселе и другие события 351-го дня войны
Владимир Зеленский принял участие в саммите Евросоюза в Брюсселе. Президент Украины выступил в Европарламенте.
Конфликты
09.02.2023
9 февраля 2023 г.
Один день Зеленского в Брюсселе: исторический визит
Один день Зеленского в Брюсселе: исторический визит
В Брюсселе Зеленского встречали с оркестром, для него стелили красные дорожки, его провожали овациями. Репортаж DW.
Политика
09.02.2023
9 февраля 2023 г.
Итоги саммита: процесс вступления Украины в ЕС уже начался
Итоги саммита: процесс вступления Украины в ЕС уже начался
Саммит не определил сроки переговоров о вступлении Украины в ЕС. Но процесс присоединения уже начался, считают эксперты.
Политика
04.02.2023
4 февраля 2023 г.
Саммит ЕС - Украина: О чем договорились в Киеве
Саммит ЕС - Украина: О чем договорились в Киеве
Прошедший саммит ЕС - Украина стал особенным, ведь состоялся он в условиях полномасштабной войны.
Политика
03.02.2023
3 февраля 2023 г.
Обыски и увольнения в Украине: борьба с коррупцией или шоу?
Обыски и увольнения в Украине: борьба с коррупцией или шоу?
Перед саммитом ЕС - Украина в стране прошли масштабные обыски у чиновников, вынесение им подозрений и их увольнения.
Коррупция
03.02.2023
3 февраля 2023 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
Саммит Евросоюз - Украина: что стоит на повестке дня
Впервые саммит между Евросоюзом и страной-кандидатом в ЕС проходит в стране, где идет война. Что принесет эта встреча?
Политика
02.02.2023
2 февраля 2023 г.
Что уже сделал для Украины ее главный помощник - Евросоюз
Сумма поддержки, оказанной Украине странами и институтами ЕС, приблизилась к 60 млрд евро. Чем Евросоюз помог украинцам?
Конфликты
02.02.2023
2 февраля 2023 г.
Строить мосты, а не стены. Итоги саммита ЕС - ЦА в Астане
В столице Казахстана главы государств Центральной Азии встретились с руководством ЕС. О чем договорились политики?
Политика
27.10.2022
27 октября 2022 г.
Что говорили об Украине на саммите Евросоюза
В Евросоюзе обещают Киеву "надежный и стабильный поток финансовых поступлений". DW - об итогах второго дня саммита ЕС.
Конфликты
21.10.2022
21 октября 2022 г.
Чем три саммита в Брюсселе ответили на призывы Зеленского
Лидеры НАТО, "большой семерки" и ЕС целый день обсуждали месяц войны России против Украины.
Политика
25.03.2022
25 марта 2022 г.
Есть ли перспектива членства в Евросоюзе для Украины
Возможна ли ускоренная процедура вступления Украины в ЕС, и что Брюссель будет делать дальше - у DW.
Политика
14.03.2022
14 марта 2022 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Украине нужна европейская перспектива
Евгений Тейзе
Колонка
Политика
10.03.2022
10 марта 2022 г.
Новый канцлер ФРГ Шольц должен быть смелее
Барбара Везель
Комментарий
Политика
18.12.2021
18 декабря 2021 г.
ЕC должен говорить о Беларуси не с Лукашенко, а с Путиным
Екатерина Крыжановская
Комментарий
Политика
19.08.2020
19 августа 2020 г.
Лидеры ЕС договорились - Меркель спасена?
Бернд Ригерт
Комментарий
Политика
29.06.2018
29 июня 2018 г.
На саммите по беженцам решили строить "крепость Европу"
Барбара Везель
Комментарий
Политика
25.06.2018
25 июня 2018 г.
ЕС взял курс на конфронтацию с США
Бернд Ригерт
Комментарий
Политика
18.05.2018
18 мая 2018 г.
Реклама