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Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского Союза в Брюсселе 9 февраля 2023 года
Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

Саммит Евросоюза

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Саммит ЕС - это встреча глав государств или глав правительств стран-членов Евросоюза.

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Участники неформального саммита ЕС в Версале, 10 марта

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Политика14 марта 2022 г.
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Мнения

Евгений Тейзе

Украине нужна европейская перспектива

Евгений Тейзе
Колонка
Политика10 марта 2022 г.
Барбара Везель

Новый канцлер ФРГ Шольц должен быть смелее

Барбара Везель
Комментарий
Политика18 декабря 2021 г.
Екатерина Крыжановская

ЕC должен говорить о Беларуси не с Лукашенко, а с Путиным

Екатерина Крыжановская
Комментарий
Политика19 августа 2020 г.
Бернд Ригерт

Лидеры ЕС договорились - Меркель спасена?

Бернд Ригерт
Комментарий
Политика29 июня 2018 г.
Барбара Везель

На саммите по беженцам решили строить "крепость Европу"

Барбара Везель
Комментарий
Политика25 июня 2018 г.
Бернд Ригерт

ЕС взял курс на конфронтацию с США

Бернд Ригерт
Комментарий
Политика18 мая 2018 г.