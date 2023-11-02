Каким видится из Берлина будущий расширенный Евросоюз?

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок собрала в Берлине коллег из Евросоюза и стран - кандидатов на вступление в ЕС. Речь на конференции шла о реформах ЕС в преддверии очередного этапа его расширения.

"В Киеве бьется сердце Европы", - заявила глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), выступая 2 ноября в Берлине на первой в своем роде конференции с участием министров иностранных дел как действующих стран ЕС, так и 10 стран - кандидатов на вступление в союз. Бербок уверена, что уже на следующем саммите Евросоюза, который пройдет 14-15 декабря, Украине, а также Молдове будет подан "соответствующий сигнал" о предстоящем начале переговорного процесса, завершением которого станет присоединение этих стран к ЕС.

"Вопрос теперь не в том, будет ли расширение Европейского Союза, а в том, как и когда это произойдет, - говорится на сайте МИД ФРГ. - Расширение может быть успешным только в том случае, если увеличенный ЕС станет в результате этого расширения сильнее". Собственно, для этого и пригласила Бербок в Берлин своих коллег из европейских стран - сообща подумать о том, как обеспечить в будущем дееспособность Евросоюза и его влияние на мировой арене.

Переговоры о вступлении в ЕС могут быть очень долгими

Прежде чем начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, Еврокомиссия должна оценить состояние дел в семи сферах, реформы в которых являются предпосылкой для вступления этих стран в Евросоюз. Такой отчет Брюссель собирается представить 8 ноября.

В Берлине ожидают, что Еврокомиссия отметит значительный прогресс, в частности, в том, что касается реформ в Украине, но выдвинет дополнительные условия для начала переговоров. Впрочем, и их формальное начало еще не означает вступления Украины в ЕС в обозримой перспективе. Тем более, что Берлин выступает против предоставления Киеву каких бы то ни было скидок. Кроме того, открытым остается вопрос о том, в каких границах возможно вступление Украины в Евросоюз или в НАТО. В любом случае, говорят в МИД ФРГ, пройдет много лет, прежде чем Украина фактически станет членом ЕС.

Дмитрий Кулеба среди участников конференции в Берлине Фото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

В пользу длительности этого процесса свидетельствует и опыт других стран - кандидатов в Евросоюз. Можно напомнить о том, что еще в 2003 году обещание стать членами ЕС получили шесть стран Западных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия. Такое промедление, заявил на конференции украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вызывает разочарование.

С Турцией в 2005 году были даже начаты переговоры о вступлении в ЕС по 16 из 35 глав соответствующего документа. В 2016 году переговоры были заморожены, но формально не прекращены. И на конференцию в Берлин министр иностранных дел Турции все-таки приехал. Черный лимузин с красным турецким флагом на флагштоке заметно выделялся на фоне других машин на парковке немецкого внешнеполитического ведомства.

Расширение ЕС - ответ на агрессию Путина против Украины

Как бы то ни было, процесс расширения Евросоюза идет. В 2004 году к нему присоединились сразу 10 стран Восточной и Южной Европы, в 2007-м - Болгария и Румыния, в 2013-м - Хорватия. В результате следующей, пусть и растянутой по времени волны расширения, численный состав ЕС может увеличиться еще на треть - с 27 до 37 стран. Формально кандидатами на вступление сейчас считаются кроме шести стран Западных Балкан также Украина, Молдова, Грузия и - по-прежнему - Турция.

Дальнейшее расширение ЕС Анналена Бербок называет "геополитической необходимостью", поскольку, заявила она, Владимир Путин "будет и дальше пытаться прорыть имперский ров через Европу, который призван отлучить от нас не только Украину, но и Молдову, Грузию и Западные Балканы". И если России удастся дестабилизировать эти страны, то, уверена Бербок, "под угрозой окажемся мы все".

Программа реформ ЕС от Анналены Бербок

Выступая 2 ноября на конференции в Берлине, она вместе с тем заявила о необходимости кардинальных реформ, которые следует провести Евросоюзу еще до его следующего расширения. "Как нам добиться того, чтобы наши институты оставались работоспособными и тогда, когда к ЕС присоединятся еще с дюжину стран?" - спросила Бербок и со своей стороны предложила целую программу таких реформ.

На саммите ЕС в Брюсселе. Бербок предлагает принимать решения большинством голосов Фото: Dario Pignatelli/European Union

Так, считает министр иностранных дел Германии, в расширенном Евросоюзе должны больше решений приниматься большинством голосов, а не по принципу консенсуса, как сейчас. Такой порядок, подчеркнула Бербок, может привести к тому, что Германия окажется в меньшинстве, и то или иное решение ЕС будет принято вопреки воле Берлина. Но для Евросоюза в целом принцип большинства сделает его более дееспособным, уверена немецкий министр. Сохранение же принципа единогласия, по ее словам, сделает риск блокады работы расширенного до 37 стран ЕС "неконтролируемым".

В качестве позитивного примера Бербок привела единодушную реакцию Евросоюза на широкомасштабную агрессию России против Украины, что стало, по ее оценке, "выдающимся внешнеполитическим достижением ЕС". В свою очередь, критически она отнеслась к разноголосице в ЕС по отношению к происходящему на Ближнем Востоке.

Можно напомнить, что страны ЕС по-разному отнеслись к принятой 27 октября резолюции ООН о ситуации в секторе Газа. Франция, Испания и Бельгия проголосовали за, Хорватия, Австрия, Чехия и Венгрия - против. Германия, Италия и большинство других стран ЕС воздержались. Разошлись в оценке происходящего в Израиле также главы Еврокомиссии, Европейского совета и европейской дипломатии.

В долгосрочной перспективе, считает Анналена Бербок, необходимо четкое разграничение полномочий, с тем чтобы на мировой арене Евросоюз говорил в один голос и был представлен одним лицом.

Как скрасить кандидатам ожидание на вступление в ЕС

Устаревшим она считает и принцип, согласно которому каждая страна - член ЕС получает в Брюсселе пост еврокомиссара. Бербок выступает против дальнейшего расширения состава и Европарламента, и Еврокомиссии, заверяет в готовности Германии периодически жертвовать постом еврокомиссара.

На неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Киеве Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Есть у главы германской дипломатии и предложения, призванные скрасить кандидатам на вступление в ЕС время ожидания и необходимых реформ. Она, в частности, считает, что гражданам таких стран можно параллельно с процессом реформ шаг за шагом предоставлять возможность приобщаться к преимуществам, которые дает членство в Евросоюзе.

Это может быть, скажем, досрочный доступ к некоторым сферам единого рынка, отмена платы за роуминг для стран-кандидатов, упрощение визовых процедур или выделение дотаций на научные исследования. Представители стран-кандидатов, считает Бербок, могли бы также на правах наблюдателей участвовать в заседаниях органов ЕС на уровне министров.

После выступления Анналены Бербок, докладов экспертов и публичной подиумной дискуссии европейские министры иностранных дел и их заместители разошлись по рабочим группам конференции для обсуждения немецких предложений за закрытыми дверями.

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