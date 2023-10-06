Шольц призвал к реформам в ЕС до принятия новых членов

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал страны Евросоюза обсудить необходимые реформы системы управления и принятия решений в ЕС. Об этом Шольц заявил на неформальном саммите ЕС в Гранаде в пятницу, 6 октября.

В частности, Шольц вновь призвал отойти от принципа единогласия во внешней и налоговой политике ЕС. Вместо того чтобы принимать решения по этим вопросам единогласным голосованием, как это происходит сейчас, Шольц призывает решать все голосованием большинства.

Распределение ресурсов в ЕС изменится при приеме новых стран

Кроме того, перед принятием в Европейский Союз новых членов необходимо обсудить будущий размер Еврокомиссии и распределение мест в Европейском парламенте. ЕС не может "просто расширять Комиссию и изобретать новые министерства", подчеркнул Олаф Шольц.

Канцлер также напомнил, что не все члены ЕС, которые "получают чистые выплаты сегодня, могут ожидать, что так будет и в будущем". Когда к ЕС присоединятся новые, менее развитые с точки зрения экономики страны, нынешним членам также придется внести свой вклад в финансирование, указал Шольц.

Заявки на вступление в ЕС подали Украина, Молдова, Турции, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, Грузия и Косово.

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