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В Евросоюзе и США поздравляют Украину с Днем независимости

Ольга Лебедева
24 августа 2023 г.

Украинцы защищают независимость и свободу в смелой борьбе против российской агрессии, заявил канцлер ФРГ. Уже полтора года Украина напоминает, насколько ценна свобода, добавила глава МИД Германии.

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Флаги Украины в центре Киева
Флаги Украины в центре Киева (фото из архива)Фото: Daisuke Tomita/Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

В День независимости Украины власти Германии пообещали продолжить поддержку этой страны, уже ровно полтора года обороняющейся от полномасштабной российской агрессии. "Мы на вашей стороне", - написал в четверг, 24 августа, в сервисе микроблогов X канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам немецкого лидера, украинцы празднуют независимость и свободу своей нации, и именно эти принципы они защищают в "смелой борьбе против жестокой российской агрессии". "Мы восхищаемся вашим мужеством и силой", - указал далее Шольц.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) напомнила, что прошло уже полтора года с тех пор как президент РФ Владимир Путин "обрушил бомбы на украинские города, на невинных людей". "Но это и полтора года, в течение которых украинцы своим мужеством и неудержимой волей жить в мире напоминают нам, насколько ценна наша свобода", - написала она в X. Бербок подчеркнула, что каждый день войны является "обязательством для всех нас сделать все возможное, чтобы Украина снова могла жить в мире".

Фон дер Ляйен: Украинцы вдохновляют многих европейцев

Среди прочих, с обращением в День независимости Украины выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он поздравил украинцев с национальным праздником и заверил, что Европа твердо стоит на их стороне. "Вы боретесь за свою свободу и отважно защищаете ценности, которые мы разделяем", - написал он в X, заявив о совместном будущем украинцев и европейцев. 

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) отметила, что "мощь Украины заключается в ее гражданах", "в их мужестве, силе и несокрушимой надежде на будущее в мире и на процветание в объединенной Европе". По ее словам, украинцы являются источником вдохновения для многих европейцев. 

Блинкен: День гордости за силу и стойкость Украины

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен назвал 24 августа "днем гордости за силу и стойкость Украины" и "свидетельством независимости, суверенитета и демократии Украины". Он напомнил, что в этот день исполняется ровно полтора года с начала "жестокого полномасштабного вторжения в Украину", которое начал Кремль. Это "18 месяцев бессмысленной агрессии, приносящей смерть и разрушения по всей Украине",  написал американский политик.

По его словам, американцы скорбят вместе с украинцами, вспоминая погибших в ходе войны, и поддерживают их в борьбе за их страну. "Именно благодаря вам и вашей стойкости Украина одержит победу, а Россия заплатит высокую цену за то, что она сделала. Соединенные Штаты будут по-прежнему поддерживать вас и работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине все необходимое для обороны, восстановления и процветания", - заверил Блинкен.

Зеленский: Независимость Украины - ценность для каждого из нас

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к украинцам, заявил что это праздник свободных, сильных, достойных и равных людей. "Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости - независимости Украины. Это ценность для каждого из нас. И за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это независимая Украина", - подчеркнул он.

Украина провозгласила независимость 24 августа 1991 года, этот день стал в стране национальным праздником. В нынешнем году масштабные празднования в Киеве запрещены мэром города Виталием Кличко из-за угрозы российских ракетных ударов. В 2022 году в День независимости Украины РФ осуществила серию атак на соседнюю страну.

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