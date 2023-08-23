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Президент Украины Зеленский: Крым будет освобожден

Сергей Ромашенко
23 августа 2023 г.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не торгует своими территориями. На форуме "Крымская платформа" глава МИД ФРГ Бербок заверила Украину в поддержке ее борьбы за восстановление территориальной целостности.

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На "Крымской платформе" в Киеве
На "Крымской платформе" в КиевеФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Крым, аннексированный Россией в 2014 году, будет освобожден. "Крым будет освобожден. Как и все другие территории Украины, которые сейчас находятся под российскими оккупантами", - заявил он на форуме "Крымская платформа" в Киеве в среду, 23 августа. Главная цель этого международного форума на высоком уровне - подготовить деоккупацию Крыма.

По словам Зеленского, уже сейчас десятки компаний готовы инвестировать в Крыму после восстановления контроля Украины над этим полуостровом. Владимир Зеленский вновь отверг возможность обмена захваченных Россией территорий на мир. "Украина не торгует территориями, поскольку Украина не торгует людьми и точка", - подчеркнул он.

Бербок осудила аннексию Крыма

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок резко осудила российскую аннексию Крыма и заверила Украину в поддержке в ее борьбе за восстановление территориальной целостности.  "Российская незаконная аннексия украинских регионов юридически ничтожна. Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну и добилась мира. Оккупация ее территорий является прямыми нападками на Устав ООН и нормы международного права, которые мы никогда не признаем и которые не останутся безнаказанными", - заявила Бербок в видеообращении, записанном для оглашения на "Крымской платформе".

Анналена Бербок напомнила, что с начала российского вторжения в Украину Германия предоставила Киеву в рамках двусторонней помощи 22 млрд евро. "Германия будет продолжать эту поддержку сколько потребуется. Все мы, кто собрался на этой конференции, будем на вашей стороне столько, сколько нужно", - заверила она, добавив, что "Крымская платформа" - "свидетельство нерушимой поддержки со стороны партнеров и друзей Украины".

По словам Бербок, Россия нарушает права и свободы живущих в Крыму детей, женщин и мужчин, и с начала полномасштабного вооруженного вторжения в Украину эти нарушения лишь усилились. Она отметила, что Москва усилила кампанию по русификации Крыма, практически изгнав из крымских школ крымскотатарский язык.

Макрон: Противоправная аннексия

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна продолжает считать аннексию Крыма абсолютно противоправным актом. "Франция не признает ни аннексию Россией территорий Украины, ни результатов псевдовыборов, организованных там", - заявил он, добавив, что Франция поддерживает Украину на ее "европейском пути".

Со своей стороны премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о введении санкций против еще четырех физических и 27 юридических лиц из российского военного, промышленного, финансового и атомного секторов. "Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько понадобится", - пообещал он.

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