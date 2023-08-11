Депутат Бундестага: Taurus поможет Украине вернуть Крым

Наталья Смоленцева

6 ч. назад 6 ч. назад

Берлин решил изучить возможность поставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Давление на минобороны ФРГ растет изнутри: многие влиятельные политики высказываются за поставки. Один из них - депутат от оппозиционного блока ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер.