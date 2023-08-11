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Депутат Бундестага: Taurus поможет Украине вернуть Крым

Наталья Смоленцева
6 ч. назад

Берлин решил изучить возможность поставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Давление на минобороны ФРГ растет изнутри: многие влиятельные политики высказываются за поставки. Один из них - депутат от оппозиционного блока ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер.

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