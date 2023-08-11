Депутат Бундестага: Taurus поможет Украине вернуть Крым

ПолитикаГерманияДепутат Бундестага: Taurus поможет Украине вернуть КрымTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолитикаГерманияНаталья Смоленцева6 ч. назад6 ч. назадБерлин решил изучить возможность поставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Давление на минобороны ФРГ растет изнутри: многие влиятельные политики высказываются за поставки. Один из них - депутат от оппозиционного блока ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер.https://p.dw.com/p/4V53IРеклама