Крымская платформа: деокупация Крыма не только дипломатией

Освобождение Крыма дипломатическим путем уже не является главным месседжем, когда речь идет о поддержке Украины в противостоянии с РФ. О военном пути речь не идет, но риторика становится все более жесткой.

Крым стал первым регионом Украины, оказавшимся под российской оккупацией. В 2014 году Москва ввела войска и в конце концов аннексировала украинский полуостров, сославшись на торопливо организованный псевдореферендум. На фоне вспыхнувшей в том же году войны в Донбассе вопрос Крыма отошел на второй план. Киев никогда не признавал Крым российским, но дипломатические усилия были сконцентрированы на разрешении противостояния на востоке страны.

Деоккупацию Крыма как цель Украина четко сформулировала в августе 2021 года. Тогда в Киеве провели учредительный саммит так называемой Крымской платформы. Впрочем, тогда о решении "крымского вопроса" международные политики, чиновники и эксперты говорили исключительно в контексте мирного урегулирования путем дипломатических переговоров с Россией, отмечает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он был одним из участников парламентского саммита Международной Крымской платформы, завершившегося 25 октября в хорватском Загребе и собравшем более 400 парламентариев и политиков Европы, США, Южной Америки, Африки и Азии.

Изменение риторики по Крыму

С началом полномасштабного вторжения России в Украину в феврале этого года на перспективу деоккупации полуострова стали смотреть все более реалистично, причем не только в Украине, но и за рубежом. По словам Чубарова, это было видно уже во время второго саммита Крымской платформы в августе этого года, проходившего в Киеве на уровне президентов и представителей правительств.

Рефат Чубаров Фото: Talha Yavuz/AA/picture alliance

В настоящее время, когда на Международной Крымской платформе встретились парламентарии со всего мира, по мнению Рефата Чубарова, риторика изменилась еще больше - в сторону поддержки военного пути возвращения Крыма под контроль Киева. "Сейчас делается акцент на военных формах поддержки деоккупации Крыма. То есть полномасштабное вторжение России устранило у некоторых политиков последние иллюзии, что мирным способом через диалог можно вернуть Крым", - сказал он в комментарии DW.

"В 2014 году нелегальная попытка аннексии Крыма должна была разбудить нас всех. И кое-кого разбудила. Украинцы поняли, что единственный язык, который Путин понимает, - это язык силы. К сожалению, очень многие из нас не проснулись тогда. Наоборот, мы начали мечтать о каком-то примирении: мы пригласили Путина обратно в международные организации и на престижные конференции и даже построили свои энергетические стратегии на использовании российских нефти и газа", - признает Маркета Пекарова Адамова, глава Палаты депутатов - нижней палаты чешского парламента. По ее словам, это привело Россию к военным преступлениям, нарушению прав человека на оккупированных территориях и репрессиям против религиозных и этнических меньшинств в Крыму. "Милитаризация Крыма стала угрозой миру и торговле. Мы не проснулись тогда, и сейчас у нас есть второй шанс, и он, возможно, последний", - сказала чешский политик.

Оружие, давление и санкции для освобождения Крыма

Впрочем, прямо о военном пути возвращения Крыма под контроль Украины в итоговой декларации участников саммита речь не идет. В ней участники лишь призвали "продолжать политическую, дипломатическую, финансовую, гуманитарную и другую поддержку Украины" с целью восстановления ее территориальной целостности, "сразу усиливая давление на Россию для прекращения временной оккупации Крыма".

В то же время многие участники прямо отмечали военную поддержку Киева в контексте освобождения полуострова. "Мы с нашими союзниками поддерживаем Украину в военном плане. Мы недавно поставили систему IRIS-T (система противовоздушной обороны, которую предоставила Киеву Германия. - Ред.), и эти военные поставки будут продолжаться. Весь мир будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы будем оказывать давление на РФ, чтобы закончить временную оккупацию Россией Крыма и вернуть его под украинский контроль", - заявила во время саммита Крымской платформы глава немецкого бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas).

Участники парламентского саммита Международной Крымской платформы 25 октября в Загребе Фото: Dalibor Dobrić/DW

К ней присоединилась спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она заявила, что США будут и дальше поддерживать Украину в противостоянии вооруженной агрессии России и освобождении оккупированных территорий, в том числе и Крыма. "Мы вместе с нашими глобальными партнерами присоединяемся к заявлению об общности, единстве цивилизованного мира в поддержке Украины. Мы говорим о том, что нужно положить конец российской оккупации Крыма и восстановить территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Крым - это Украина", - заявила Пелоси. Она выразила уверенность в том, что обе ключевые партии в американском Конгрессе - как демократы, так и республиканцы - будут поддерживать Украину до победы.

Санкции против РФ и военная поддержка Киева

Пелоси также отметила, что Конгресс США работает над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности, вводя жесткие санкции против ее энергетической системы и прекращая нормальные торговые отношения. "Это ключевой приоритет - обеспечить, чтобы США реагировали на конкретные потребности и запросы Украины на дополнительные системы вооружений, в том числе РСЗО", – сказала спикер Палаты представителей Конгресса.

Председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник считает, что Международная Крымская платформа стала важной площадкой поддержки Украины и деоккупации Крыма через парламентские структуры, поскольку наложение санкций на Россию и дальнейшая военная поддержка иногда нуждаются в изменениях законодательства - и именно парламентарии играют в этом ключевую роль.

"Хотя мы говорили всем, что полномасштабная война России против Украины началась еще с Крыма, но для многих на Западе осознание этого пришло только сейчас, и хорошо, что это признают. Главное, что мы уже говорим не только о дипломатическом и политическом пути освобождения Крыма", но и военном в том числе. Поэтому парламентарии поддерживают предоставление оружия и военную помощь Украине", - отмечает Скрипник. По ее словам, парламентарии являются "представителями народа" своих стран и выражают ту позицию, которую транслируют их избиратели, поэтому такие трансформации в восприятии и риторике в отношении Крыма и Украины важны.

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