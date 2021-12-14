"Крымская платформа": саммит на фоне войны

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Спустя год после учредительного саммита "Крымской платформы" ее участники вновь соберутся 23 августа. DW узнавала, чего следует ожидать от мероприятия в условиях полномасштабной войны России против Украины.
В преддверии 30-летия независимости, в 2021 году, Украина учредила международный дипломатический формат "Крымская платформа". Тогда же провозгласили его цель - усилить давление на Кремль, преодолеть последствия аннексии Крыма, предотвратить нарушения прав человека на полуострове и получить помощь для его деоккупации.
Спустя год ситуация изменилась радикально. С началом полномасштабной российской агрессии под оккупацией оказались уже новые территории Украины. Тем не менее, 23 августа саммит "Крымской платформы" проведут во второй раз - на самом высоком уровне, уверяют организаторы. Только в этом году из-за угроз безопасности он состоится в онлайн-формате.
В первом саммите форума приняли участие 46 стран и международных организаций. На уровне лидеров были представлены лишь 14. "Саммит был в определенной степени успешным - собрал представителей всех стран НАТО и ЕС. Но не приехали, например, (бывшая канцлер Германии. - Ред.) Ангела Меркель или (президент Франции. - Ред.) Эмманюэль Макрон", - отмечает в разговоре с DW директор Института мировой политики Евгений Магда. Киев критиковали и за недостаточно высокое представительство США (в конце концов, саммит посетила министр энергетики), отсутствие Азербайджана, Израиля, стран Африки, Южной Америки и Азии, кроме Японии.
От нового саммита прорывов в представительстве Магда не ожидает: "Уже другие вызовы. Когда есть более 50 стран в предметном формате "Рамштайн" (саммит по военной помощи Киеву. - Ред.), то "Крымская платформа", известная разве специалистам, отходит на второй план. И российская пропаганда действует, поэтому ждать представителей Индии или Китая - иллюзия". Зато проведение саммита онлайн, по его мнению, облегчит привлечение более высоких гостей: "В виртуальном формате больше шансов ожидать выступления Макрона или Бориса Джонсона".
Представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева признает, что привлекать к "Крымской платформе" новых партнеров сложно: "К сожалению, РФ работает активно, а ее пропаганда действует на многие страны". За год к платформе присоединилась только одна страна - Лихтенштейн. В то же время Ташева отмечает, что расширение географии платформы было задачей, поставленной Владимиром Зеленским перед МИДом страны, и уверяет - несмотря на усилия России круг участников в этом году расширится.
По информации DW, 23 августа к саммиту должны присоединиться около десяти новых стран, однако публично их названия не раскрывают. Из открытых источников известно только, что Зеленский пригласил на саммит президента Гватемалы, когда тот недавно был с визитом в Киеве.
В отличие от прошлогоднего формата, где кроме выступлений гостей прошли несколько экспертных дискуссий, а все страны подписали Крымскую декларацию, в этом году саммит ограничится речами участников и их совместным заявлением.
Директор института мировой политики отмечает, что отсутствие экспертной дискуссии может превратить саммит в "конкурс спичрайтеров". В первую очередь, он хотел бы услышать на мероприятии отчет о результатах работы платформы хотя бы за полгода до полномасштабной войны. "Для многих людей они не очевидны. Я не могу отметить ничего из информационно значимых событий", - говорит Магда.
Представительница президента с последним тезисом не согласна. Ташева отмечает создание национального офиса "Крымской платформы", производящего аналитику о ситуации в Крыму для иностранных партнеров, и создание сети представителей форума в странах-участницах, помогающей распространять эту информацию. "Украина много работает на внутреннем треке: над планом реализации стратегии деоккупации Крыма, законодательными вопросами образовательных квалификаций граждан на оккупированных территориях или помощи политзаключенным", - объясняет она.
Аналитик общественной организации КрымSOS, привлеченной к рабочим группам "Крымской платформы", Евгений Ярошенко рассказал DW, что они создали реестры из 42 судей, выносящих политические приговоры украинцам в Крыму, и 18 военных комиссаров, призывавших весной в ряды оккупационной армии. Списки предоставили украинским властям и международным партнерам для введения санкций в отношении этих лиц или преследования в рамках уголовного процесса. Впрочем, Ярошенко признает, что пока эти предложения находятся на стадии рассмотрения.
Из-за полномасштабной войны РФ против Украины саммит "Крымской платформы" сталкивается с новыми задачами. "Необходимо показать, что Крым стал плацдармом для вторжения на материковую часть Украины, и есть четкая связь между безопасностью юга Украины и демилитаризацией полуострова. Лидерам следует отразить в заявлении, что агрессия началась с оккупации Крыма и должна завершиться его деоккупацией", - считают в КрымSOS.
Позиция директора Института мировой политики более жесткая. Он считает, что Украина на саммите должна донести партнерам позицию, что широкомасштабная агрессия заставляет рассматривать не только дипломатический, но и военный путь возвращения территорий. "Мы не можем создавать еще "Херсонскую" и другие платформы, но наша стратегическая линия расширилась. Крым - лишь составляющая, а его возврат требует разрешения вопросов крымскотатарской автономии, прав коренных народов, использования русского языка", - считает Магда.
У главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова ожидания похожие. Меджлис привлечен к подготовке саммита и уже представил свои предложения к проекту заявления, которое должны принять. "В прошлом году участники договорились, что с Россией нужен диалог для мирного прекращения оккупации Крыма. Мы бы хотели, чтобы в этом году все участники исходили из понимания, что после 24 февраля призывы к стране-агрессору неуместны, и четко сказали, что приложат все усилия для восстановления суверенитета над Крымом в кратчайшие сроки, а завершение войны состоится с освобождением полуострова", - говорит Чубаров. Также он хотел бы, чтобы в заявлении в этом году учли права коренного крымскотатарского народа. "Говорить о восстановлении суверенитета над Крымом важно, но не менее важно показывать, как он будет развиваться, когда над ним снова будут развеваться украинские флаги", - отмечает глава Меджлиса.
Представительница президента Украины Ташева обращает внимание, что саммит, который состоится 23 августа, - лишь одна из составляющих работы "Крымской платформы". Кроме него Украина готовит конференцию по безопасности в одном из иностранных государств и ряд мероприятий в рамках Генеральной ассамблеи ООН.
По информации DW, уже 24 октября в Хорватии планируют провести следующий саммит - на уровне глав парламентов. "Этот формат очень важен. Он помогает принимать в Конгрессе США или немецком бундестаге резолюции, отражающие события в Крыму, а также более быстро и синхронно принимать решения в рамках международных организаций - парламентских ассамблей Совета Европы или ОБСЕ", - объясняют в КрымSOS.
Парламентский саммит должен пройти уже в офлайн-формате. Именно на нем собираются провести предметные экспертные обсуждения. Для мероприятия также готовят к подписанию совместный документ, но раскрывать детали этого процесса участники пока не готовы ввиду противодействия российской стороны. Власти РФ рассматривают полуостров Крым с марта 2014 года как часть российской территории.
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