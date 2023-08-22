В ЕС надеются на скорую победу Украины

Представитель внешнеполитической службы ЕС сказал, что надеется на скорую победу Украины, а верховный дипломат Евросоюза пожалел о нерешительности в поставках вооружений Киеву с начала российской агрессии.

В Брюсселе выразили надежду на скорую победу Украины. "Украинцы борются за выживание, они достаточно мужественны и решительны, чтобы продолжать свою борьбу. Надеюсь, что они победят, надеюсь, что они скоро победят", - сказал официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стано на брифинге в Брюсселе во вторник, 22 августа.

Он подчеркнул, что только Украина будет определять, когда и на каких условиях должны начаться мирные переговоры в войне, которую ведет на ее территории Россия. "Украинцы - жертва наглой преступной агрессии, и им решать, когда наступит момент, чтобы сесть и поговорить о мире и о том, какую форму этот мир будет иметь, - заявил он. - Никто не хочет мира больше, чем украинцы".

На вопрос о различных инициативах, предлагающих Киеву поступиться теми или иными регионами ради мирных переговоров, Стано ответил, что "много актеров пытаются внести свой вклад в любое возможное начало мирных переговоров, но эту войну начал Путин" и в его власти немедленно прекратить "зверства, преступления против человечества, невыразимые страдания и разрушения".

"Он может закончить ее завтра, он мог закончить ее сегодня или вчера. Но он решает продолжать эту нелегитимную войну, которая нарушает нормы международного права, Устав ООН", - подчеркнул представитель ЕС. По его словам, Евросоюз продолжит поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.

Боррель пожалел о нерешительности Запада в поставках вооружений Киеву

Накануне, 21 августа, на семинаре Quo Vadis Europa в испанском Сантандере верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, оглядываясь на полтора года полномасштабной войны России в Украине, высказал критику в адрес коллективного Запада за нерешительность в предоставлении Украине вооружений для самообороны. "Если бы решения по некоторым типам вооружений, которые мы в итоге все-таки отправили, были приняты быстрее и более заблаговременно, то, возможно, война пошла бы другим курсом, и в любом случае мы бы сохранили жизни, - сказал он. - Когда принимается решение оказать военную помощь стране, подвергшейся военному вторжению, учитывая, что агрессор применяет определенное оружие, нерешительность может стоить очень дорого".

По его мнению, главной причиной этой нерешительности были опасения спровоцировать Россию на дальнейшую эскалацию и недостаточное осознание серьезности ситуации.

В случае с Соединенными Штатами Боррель сказал, что задает себе вопрос, почему США не дают Украине оружие дальнего действия, а Великобритания это делает. "У каждого свой подход, поскольку оценка риска, или страха, разная", - отмечает он. Верховный дипломат ЕС не верит, что это преднамеренная "макиавеллистская" тактика "оказывать поддержку только по каплям, чтобы война продолжалась и можно было ослабить Россию бесплатно". По его мнению, причина "скорее политическая" и связана с "внутренним равновесием в американской политической системе и с боязнью спровоцировать определенную реакцию" со стороны Москвы. Боррель подчеркнул, что не слышал, чтобы кто-то намеревался "откалибровать свою помощь Украине в той критической точке, где она не сможет ни проиграть, ни победить", ради того, чтобы война продолжалась, а российские силы истощались.

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