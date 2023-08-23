Чем опасны намеки Украине на уступки России

Ожидания Запада от контрнаступления Украины становятся более сдержанными - и это хорошо. Опасно, если это сопровождается намеками на уступки России, считает Роман Гончаренко.

Американский танк Abrams, поставки которых ждет Украина Фото: Matthias Merz/dpa/picture alliance

Август 2023 года стал месяцем, когда в войне России против Украины наметился новый этап. Не столько в самой войне, сколько в ее восприятии. Прежде всего, пресса в США чуть ли не ежедневно пишет, что, мол, контрнаступление продвигается медленно, настроение в Украине "мрачнеет", и шансы Киева выйти к Азовскому морю и освободить значительную часть оккупированных РФ территорий малы. По крайней мере - в этом году. Анонимные источники в Вашингтоне все громче дают понять, что разочарованы. В Германии прозвучали сомнения в том, как Украина использует подготовленные на Западе новые бригады ВСУ.

Разочарование ожидаемо, хотя контрнаступление продолжается, и явного повода для подведения итогов нет. За исключением одной даты - в четверг, 24 августа, Украина во второй раз отмечает День независимости в условиях полномасштабной войны. Эта дата совпадает с временным отрезком - полтора года с момента российского вторжения.

Начало игры в поиск виноватых

Когда Вооруженные силы Украины в начале июня начали давно ожидавшееся контрнаступление, никто не объявлял, когда и чем оно закончится. Но в СМИ и обществе сложилось мнение, что к концу лета должен быть результат. Это основывалось на том, что весной ВСУ впервые получили десятки единиц западной бронетехники, крылатых ракет и старых советских боевых самолетов. Прорыва не произошло, за каждый километр идут тяжелые бои.

Роман Гончаренко

На этом фоне к концу лета на страницах Washington Post, New York Times и Politico фактически началась "игра в поиск виноватых", blame game. Возможная цель - заблаговременно обезопасить себя от упреков с приближением президентской кампании в США 2024 года. Киеву намекают, что, мол, возможно, стоило прислушаться к советам председателя Объединённого комитета начальников штабов армии США генерала Марка Милли, который осенью 2022 предлагал закрепить успех за переговорным столом с Россией. Это было на фоне освобождения частей Харьковской и Херсонской областей. Командующий ВСУ генерал Валерий Залужный тогда ответил отказом, заявив, что армия не пойдет на компромиссы.

Сегодня Украина воздерживается от резких ответов на западную критику контрнаступления - и правильно делает: публично спорить не время. Хотя поводы для упреков из-за медленных темпов и недостаточного объема помощи есть. Так, Украина получила к наступлению лишь несколько десятков танков из Европы и до сих пор ждет американские Abrams. Крылатые ракеты поставляются, но в ограниченном количестве, Германия не готова передать свои Taurus, а США - ракеты ATACMS для наземных пусковых установок. Решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 и вопрос о передаче самих самолетов был решен только сейчас. Все эти задержки - результат, среди прочего, и российских угроз ядерным оружием.

Опасные сомнения

Завышенные ожидания были связаны, в том числе, и с заявлениями украинских политиков, высоко поднявших планку. Теперь это в прошлом, в словах и публикациях СМИ стало меньше эмоций и больше реализма, и это хорошо. Контрнаступление входит в режим "нон-стоп" и требует такой же поддержки. Уже скоро западной формуле помощи Украине "столько, сколько потребуется" предстоит первая серьезная проверка на прочность.

Недавние публикации в американской прессе заронили зерно сомнения в этой готовности. Это опасно, поскольку подрывает доверие. Вызвавшее бурю справедливого возмущения в Украине недавнее высказывание чиновника НАТО о варианте обмена членства в альянсе на отказ от территорий - еще один тревожный сигнал. И хотя чиновник дал задний ход, его слова могут воспринять как пробный шар. Западные противники поставок оружия Украине с радостью ухватились за ту часть предложения, которая касается остановки боевых действий. На быстрое членство в НАТО Киеву пока рассчитывать не приходится, что показал саммит в Вильнюсе.

Если осенью Украину начнут склонять к переговорам и перемирию на невыгодных для нее условиях, то есть к замораживанию линии фронта или частичному признанию оккупации без изменения количества и качества западной военной поддержки - это будет очередной попыткой умиротворения агрессора и очередной ошибкой. Нет никаких оснований ждать от России прекращения войны. Западу стоит не искать виноватых в медленном наступлении ВСУ, а учесть ошибки и держать слово.

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