Ракеты Taurus для Украины: немецкий страх дальностью 500 км

Давление растет, но пока Германия не решила передать Украине свои крылатые ракеты Taurus. Эксперты критикуют Берлин, но уверены, что в итоге Киеве получит это оружие, хоть и с опозданием.

С момента запроса Украины в конце мая прошло почти три месяца, давление на Берлин растет, но Германия пока так и не передала Киеву свои крылатые ракеты Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) повторяет, что правительство "очень тщательно" изучает такой шаг, сославшись на аналогичный же подход в прошлом. Он дал понять, что не собирается принимать решение под давлением.

Ждать Киеву придется не так недолго?

Ранее Германия месяцами не сразу шла на передачу Украине тяжелых видов вооружения для противостояния вторжению России. Так было с танками Leopard и БМП Marder, решение о поставках которых было объявлено одновременно с ключевыми союзниками по НАТО незадолго до первой годовщины вторжения, а сами поставки начались весной 2023 года.

Олаф Шольц Фото: Michael Kappeler/dpa

В случае крылатых ракет большой дальности Taurus обозреватели исходят из того, что ждать Киеву придется не так недолго. Активное обсуждение этой темы в немецких СМИ началось в середине лета и набирает обороты. Единства в правительстве до сих пор нет. "Зеленые" и либералы поддерживают такой шаг, социал-демократы канцлера Шольца занимают сдержанную позицию, хотя и среди них есть сторонники передачи ракет, недавно публично озвучившие свою позицию.

Сообщается, что правительство Германии опасается возможного использования Taurus Украиной с нанесением ударов по территории России. Как ответ на эти опасения выглядит заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который в опубликованном в четверг, 17 августа, интервью агентству AFP предложил предоставить "гарантии", что этого не произойдет.

Страх и недоверие Берлина

Что именно сдерживает Германию с учетом того, что Украина уже получила похожие ракеты от Великобритании и Франции? Берлинская журналистка и публицист, автор книг о России и германо-российских отношениях Гезине Дорнблют (Gesine Dornblüth) в подкасте DW "Геофактор" назвала две возможные причины.

Гезине Дорнблют

"Недоверие и страх. Недоверие к украинцам, которых втайне подозревают в том, что они, вопреки обещаниям, могут все-таки в какой-то момент применить западное оружие дальнего действия (в данном случае - крылатые ракеты Taurus) против целей на российской территории. Хотя Украина несколько раз подтвердила, что они не намерены это делать. А страх - это известный страх перед президентом РФ Владимиром Путиным, который давно обсуждается в Германии. Это страх, что Путин мог бы в этом случае объявить НАТО воюющей стороной и пойти на дальнейшую эскалацию", - пояснила Дорнблют.

Она считает, что "этот аргумент не работает", поскольку хозяин Кремля "давно объявил НАТО стороной конфликта". На таком фоне немецкая журналистка критикует нерешительность правительства Германии, которая, по выражению Дорнблют, "стоит жизней". Дорнблют упоминает в этой связи и известную категорию "немецкий страх" (German Angst) - стереотипную характеристику нерешительности в поведении общества и политиков, которую используют в отношении немцев за рубежом.

Примерно год назад, в сентябре 2022 года, представитель МИДа России Мария Захарова на брифинге заявила в адрес США: "Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет "красную черту" и станет непосредственной стороной конфликта". Тогда дискуссия шла о ракетах ATACMS дальностью до 300 километров для РСЗО HIMARS. Вашингтон до сих пор их не поставляет Киеву.

Taurus нужен для ударов по Крыму и югу Украины

Нико Ланге (Nico Lange), политолог, бывший сотрудник Минобороны ФРГ в правительстве канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и ведущий подкастов Мюнхенской конференции по безопасности, считает, что причина сдержанности Берлина в вопросе Taurus - разногласия в партии нынешнего канцлера Шольца. "У меня такое ощущение, что внутри партии канцлера, Социал-демократической партии Германии, с самого начала есть несколько людей, которые не согласились передавать Украине оружие", - говорит Ланге. При каждом решении о поставках оружия он видит повторение этого "конфликта".

Нико Ланге Фото: DW

"Этим обсуждением мы делаем Taurus больше, чем они есть на самом деле, - указывает Ланге. - Да, это крылатая ракета, но она очень похожа на то, что Великобритания (Storm Shadow) и Франция (SCALP EG) уже дают Украине". По данным СМИ, Германия изучает возможность ограничения дальность ракет Taurus, которая составляет около 500 километров.

"Что касается дальности, то география Украины не меняется, цели для этой ракеты находятся в Крыму, на юге Украины, мы видим, что Украина делает с оружием из Великобритании и Франции", - добавляет Ланге. По его словам, Taurus нужны, чтобы был запас крылатых ракет. Ограничения возможны, полагает Ланге и напоминает, что такие ограничения есть и у РСЗО HIMARS, которые США передали Украине.

Германия поставляет все больше оружия Украине

В то же время политолог признается, что не понимает причину недоверия Киеву со стороны Берлина. По его словам, Украина "на 100 процентов выполняет все условия и не атакует территорию РФ западным оружием. Я не понимаю, почему в Германии могут считать, что с Taurus это может быть по-другому". Гезине Дорнблют в этой связи отметила важный, по ее мнению, момент: "Даже если Украина атакует цели на территории Российской Федерации, это не противоречит международному праву".

Ланге уверен, что в итоге Киев получит ракеты Taurus, "но с опозданием", как это уже было с танками Leopard. На этом фоне создается впечатление, что ФРГ помогает "не добровольно или только после больших дискуссий". Политолог убежден, что такое впечатление является неправильным: "В реальности Германия очень много дает (оружия. - Ред.) Украине, которое играет важную роль на поле боя". В четверг, 17 августа, Берлин обновил список поставок Киеву, в числе которых - две пусковые установки современных систем ПВО IRIS-T.

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