Немецкие политики выступили за поставки Украине ракет Taurus

Ряд влиятельных политиков входящей в правящую коалицию партии СДПГ призвали правительство ФРГ поставить Украине современные немецко-шведские ракеты Taurus. "Контрнаступление буксует, у Украины нет значительных военно-воздушных сил для его поддержки. Поэтому остается только управляемое оружие - например, крылатые ракеты "Taurus", с помощью которых украинская армия может преодолеть установленные россиянами минные поля и отвоевать свою территорию", - заявил в воскресенье, 6 августа, в интервью Der Spiegel депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц (Andreas Schwarz), входящий в бюджетный комитет бундестага.

"Я не исключаю, что мы в союзе с американцами поставим другие дополнительные системы - например, Taurus. Однако до этого необходимо добиться, чтобы украинцы сами смогли их программировать, и этим не занимались солдаты бундесвера", - заявил в интервью Tagesspiegel внешнеполитический спикер фракции СДПГ в бундестаге Нильс Шмид (Nils Schmid).

В свою очередь Андреас Шварц отметил, что происходящее вызывает у него чувство дежавю: "Как и в случае с танками, мы сейчас отказываемся поставлять важное оборудование, которое в итоге вероятно все равно будет поставлено".

Министр иностранных дел Борис Писториус (Boris Pistorius) в своих последних заявлениях отмечал, что не исключает поставок Taurus в будущем, однако время принимать это решение еще не пришло. Представители входящих в правящую коалицию "зеленых" и либералов из Свободной демократической партии выступали с поддержкой идеи о поставках Taurus. Ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров производятся в Германии с 2005 года, на вооружении бундесвера их 600 штук.

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