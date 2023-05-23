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Крылатая ракета Taurus производства ГерманииФото: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images
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Военный эксперт ХДС - за поставку Киеву крылатых ракет ФРГ

Александра Иванова
13 мин. назад

Украине нужно передать все виды вооружений, которые использовала бы сама НАТО, красных линий в этом плане быть не должно, заявил Родерих Кизеветтер.

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Немецкие крылатые ракеты типа Taurus следует передать Киеву для использования в войне с Россией. Такое мнение высказал эксперт по обороне оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС), полковник бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном во вторник, 23 мая.

Эксперт по обороне оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС), полковник бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер
Родерих КизеветтерФото: picture alliance / Geisler-Fotopress

"Партнеры Украины должны сейчас пойти ва-банк и поставить Украине все, что Украина может задействовать для боя с одновременным, взаимосвязанным использованием нескольких видов вооружений, и что допустимо с точки зрения международного права", - заявил он.

По мнению Кизеветтера, "крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 400-500 километров стали бы в этой связи очень полезным вкладом Германии". Украине нужно передать все виды вооружений, которые использовала бы сама НАТО, красных линий в этом плане быть не должно, добавил он.

О крылатых ракетах Taurus

Как поясняет Фабиан Хоффман (Fabian Hoffmann), эксперт по ракетам из Университета Осло, крылатые ракеты Taurus - немецкий аналог британских ракет Storm Shadow, уже успешно использующихся ВСУ. Оба типа ракет имеют большой спектр применения, при этом радиус действия Taurus даже немного больше, чем у Storm Shadow, отмечает эксперт.

По словам Кизеветтера, у Германии не много этих высокоточных управляемых ракет, но они могли бы существенно улучшить качество ведения боя Украиной, дав ВСУ возможность наносить удары по военной инфраструктуре россиян далеко за линией фронта. "Около 600 таких крылатых ракет были закуплены для бундесвера 10 лет назад, но только около 150 из них до сих пор готовы к эксплуатации", - говорит член ХДС. По его мнению, эти управляемые ракеты было бы "гораздо полезнее использовать в Украине, чем хранить в Германии".

По оценке Фабиана Хоффмана, германский оборонный концерн MBDA мог бы увеличить объемы производства ракет Taurusв случае принятия правительством ФРГ решения осуществить об их поставке в Украину.

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