Депутат бундестага: ФРГ - не место для уклонистов от призыва

Почему Родерих Кизеветтер выступает за визовый бан для россиян и против предоставления убежища россиянам, уклоняющимся от мобилизации на войну против Украины? Интервью DW.

В интервью DW депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) объяснил, почему он выступает за визовый бан для россиян, против предоставления убежища гражданам РФ, уклоняющимся от мобилизации на войну против Украины, а также призвал противников режима Владимира Путина оказать ему гражданское сопротивление в самой России.

DW: Господин Кизеветтер, вы настаиваете на визовом бане для россиян, за запрет выдавать им туристические визы для посещения Германии. Вы хотите тем самым наказать всех россиян за ту войну, которую Россия ведет против Украины?

Родерих Кизеветтер: Большинство российского населения поддерживает агрессивную войну России против Украины. А Путин использует визовые возможности для оказания влияния, для внедрения агентов влияния, а также для того, чтобы российские олигархи могли поддерживать его и за пределами Российской Федерации.

И поэтому так важно проводить очень строгие проверки в каждом отдельном случае и прекратить практику всеобщей выдачи виз. Россия находится в состоянии войны с мировым правопорядком. Население России, в особенности именно русские, колоссальным большинством поддерживает эту ужасную войну. И поэтому недопустимо проявлять в этом отношении терпимость.

- Но уже и сейчас молодые россияне призывного возраста сталкиваются с трудностями, если хотят посетить свою сестру, брата или друзей в Германии. Немецкое посольство им отказывает в визе, опасаясь, что они злоупотребят шенгенской визой, чтобы попытаться избежать мобилизации, попросив убежище в Германии. Вы считаете такую практику правильной?

Родерих Кизеветтер Фото: picture alliance / Geisler-Fotopress

- Абсолютно правильной. Ведь Германия однозначно встала на сторону Украины, и мы не хотим, чтобы могли возникнуть конфликты внутри нашей страны. Пусть те россияне, которые хотят получить убежище, обращаются за ним в страны, которые стоят на стороне России, а не в страны "таллиннской инициативы " (подтвердившие свою решимость поддерживать Украину. - Ред.) или государства, которые вместе с Германией и Францией оказывают массированную помощь Украине. Мы не хотим обострения нашей внутриполитической ситуации. Кроме того, нужен четкий сигнал российскому населению о том, что такое отношение к Украине и мировому правопорядку недопустимо. Поэтому в данном случае не может применяться и право на убежище.

- Но ведь тем самым Германия закрывает двери и перед теми россиянами, которые активно выступают против режима Путина. Есть ведь программа гуманитарных виз для таких людей. Но и им в таком случае будет затруднен путь в Германию…

- Им совсем не обязательно ехать в Германию. Кроме того, им оказывается достаточная поддержка в Грузии, в Турции, а также в Финляндии, в Великобритании и Канаде. Следует иметь в виду, что наряду с Польшей Германия приняла у себя больше всего беженцев из Украины - более миллиона. Мы готовы принять и больше. И мы не хотим, чтобы агрессивность, которая уже частично ощущается, распространилась на другие слои общества.

Кроме того, необходим сигнал, в том числе и умеренным россиянам. Сотни тысяч покинули страну, далеко не все из-за несогласия с Путиным, многие и из удобства. Особенно ужасно, что в этой войне против Украины участвуют этнические меньшинства России. Жители Санкт-Петербурга и Москвы долгое время уклонялись от мобилизации.

Мы хотим показать россиянам, в первую очередь этническим русским, что это и фашистская война, этнически уничижительная в отношении национальных меньшинств в самой России, которые платят своей кровью самую высокую цену в этой ужасной войне.

- Но разве не в интересах стран, в том числе и в интересах Германии, оказывающих помощь Украине, содействовать тому, чтобы как можно меньше граждан России шли на эту войну, уклонялись от мобилизации? Ведь каждый россиянин, не пошедший на эту войну, идет на пользу странам, поддерживающим Украину. Или я не прав?

- Это правильно. Но следует напомнить и об очень трудных общественных обстоятельствах в самой России и побудить этих молодых людей объединиться для гражданского сопротивления, а не оставлять своих соотечественников на произвол судьбы. Что же это за гражданская позиция, когда уклоняешься от призыва в армию и одновременно от возможности организовать сопротивление в самой России и просто комфортно эмигрируешь на Запад?

А еще хуже то и дело лицезреть, как жены российских олигархов фланируют по торговым улицам Берлина и Парижа, тратят деньги, изъятые у бедного российского населения, в фешенебельных бутиках в то время, когда их мужья несут ответственность за войну против Украины. Повторю. Нужен четкий сигнал и умеренным россиянам, чтобы им стало понятно: у них есть другая задача помимо выезда из страны. Таким образом они только облегчают Путину его дело.

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