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Пропускной пункт Стурскуг на границе Норвегии и России, 29 сентября 2022 года. Небольшая очередь из легковых машин, бордовые одноэтажные постройки таможни.
Пропускной пункт Стурскуг на границе Норвегии и России, 29 сентября 2022 годаФото: Lise Aaserud/NTB/picture alliance
ПолитикаНорвегия

Норвегия приостановила обработку заявок россиян на убежище

1 ч. назад

На норвежской границе сейчас около 300 россиян, запросивших убежище. Норвегия хочет дождаться, когда ЕС определит практику рассмотрения таких заявлений.

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Норвежское иммиграционное управление (UDI) приостановило все процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, поданных гражданами России. Об этом сообщил вечером в среду, 19 октября, норвежский телеканал TV2.

В настоящее время на границе находятся около 300 просителей убежища из РФ, но UDI дожидается, пока в Европейском Союзе выработают единую политику в вопросе о массовом притоке россиян. "Это очень сложная и ответственная ситуация, мы должны тщательно все оценить. Мы стремимся к сотрудничеству и хотим посмотреть, как с этим будут поступать в остальной Европе", - объяснила сотрудница иммиграционного управления Венче Фоне. Ни одно дело россиян еще не было рассмотрено, и, таким образом, ни на одно заявление еще не ответили ни положительно, ни отрицательно, отметила она.

По словам Фоне, в UDI понимают, что многие граждане России бежали в Норвегию, чтобы их не мобилизовали и не отправили воевать с Украиной. Точное число таких случаев чиновница не знает и подчеркивает, что для предоставления убежища могут быть и другие основания. Когда Норвегия возобновит рассмотрение ходатайств россиян, неясно. "Это зависит от действий Путина", - ответила журналистам Венче Фоне.

Министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Эмили Мель уверена, что иммиграционное управление действует в соответствии с норвежским законодательством. "Граждане России имеют право ходатайствовать о предоставлении убежища наравне со всеми, и именно UDI уполномочена рассматривать эти ходатайства", - прокомментировала Мель.

Европейская комиссия после объявления мобилизации в России и аннексии самопровозглашенных "ЛНР" "ДНР", а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей рекомендовала ужесточить визовые требования к российским гражданам, в частности более детально проверять, не представляет ли собой заявитель угрозу для безопасности Евросоюза. Известны уже семь случаев задержаний россиян в Норвегии за незаконное использование беспилотников и фотосъемку, среди них - сын доверенного лица Владимира Путина Андрей Якунин.

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