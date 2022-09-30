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Праздник военкома - "Заповедник", выпуск 233, 02.10.22

16 ч. назад

Шойгу отвечает на вопрос о том, кого мобилизуют. Репортаж с границы ЕС, закрытой для уклонистов. Пахан на празднике отжатых территорий. Призывники скрывались от повесток в Европе, но Шойгу нашел их и там. Насколько реально применение ядерного оружия. Как Путин "бережет Россию". Смотрите в 233-м выпуске "Заповедника"!

https://www.dw.com/ru/prazdnik-voenkoma-granicy-zakryty-referendumy-na-otzatyh-territoriah-zapovednik-vypusk-233-021022/video-63315630

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

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Президент России Владимир Путин

Кремль не смог назвать границы аннексируемых районов Украины

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