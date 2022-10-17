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ПреступностьРоссия

Четверо россиян арестованы в Норвегии по подозрению в слежке

Даниил Сотников
45 мин. назад

У задержанных граждан РФ обнаружили большое количество фотооборудования и снимков у засекреченных объектов, полиция начала расследование.

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В Норвегии в коммуне Мушёэн по подозрению в незаконной слежке арестованы четверо граждан России, сообщает норвежская телекомпания NRK в понедельник, 17 октября. Машина с россиянами - тремя мужчинами и одной женщиной - была остановлена 11 октября "по информации от местных жителей", сообщили NRK в полиции. В ходе проверки автомобиля с российскими номерами выяснилось, что люди были замечены за фотографированием объектов в Нурланне, на которые распространяется запрет на фотосъемку, сообщается в пресс-релизе полиции.

Россияне утверждают, что снимали северное сияние

В машине также обнаружены большое количество фотооборудования и "относительно обширный фотоматериал". Правоохранительные органы Норвегии изучают эти снимки, пишет NRK. В полиции сообщили, что в настоящее время этот случай расследуется "как обычное полицейское дело". В полицейской службе безопасности Норвегии (PST) уточнили NRK, что знакомы с делом. Окружной суд Хельгеланда в пятницу, 14 октября, разрешил заключить задержанных под стражу сроком на семь дней.

Все четверо на допросе заявили, что они туристы. По словам адвоката россиянки, его подзащитная не знает, что именно она сделала не так. "Она говорит, что не сделала ничего плохого. Она не знает, о чем речь. Что она может сказать, так это то, что они обычные туристы и что она фотографировала северное сияние", - рассказал адвокат.

Задержания россиян в Норвегии

Несколькими днями ранее, 11 октября, на пограничном пункте Стурскуг был задержан гражданин России Виталий Рустанович. У него были конфискованы фотоаппаратура, а также два дрона. Рустанович возвращался в РФ из путешествия по Норвегии, которое начал в августе. Помимо дронов он вез электронные накопители с четырьмя терабайтами изображений и видео, часть из которых была зашифрована. Мужчина пояснил, что является профессиональным фотографом и в ходе своей поездки запускал дроны. Задержанному вменяют в вину нарушение санкций, запрещающих россиянам использовать беспилотники на территории Норвегии. Такое ограничение норвежские власти ввели после нападения России на Украину 24 февраля 2022 года.

14 октября в аэропорту Тромсё был задержан еще один россиянин с дроном. 51-летнего мужчину заметили, когда он фотографировал аэропорт. Среди изъятых у него материалов были фотографии аэропорта в Киркенесе и норвежских военных вертолетов Bell. Россиянин признался в использовании беспилотника. Оба мужчины были арестованы на две недели.

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