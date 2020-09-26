Мобилизация - угроза распада России?

2 ч. назад 2 ч. назад

В России пятый день подряд после объявления президентом Путиным "частичной мобилизации" власти продолжают набирать дополнительные силы в армию. Это вызвало усиление акций протеста в регионах, например Дагестане и Якутии, а также инцидентов в военкоматах: от попыток самосожжения до стрельбы. Опасны ли волнения в республиках для целостности России? Когда Кремль намерен закрыть внешние границы?