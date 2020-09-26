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ПолитикаРоссия

Мобилизация - угроза распада России?

2 ч. назад

В России пятый день подряд после объявления президентом Путиным "частичной мобилизации" власти продолжают набирать дополнительные силы в армию. Это вызвало усиление акций протеста в регионах, например Дагестане и Якутии, а также инцидентов в военкоматах: от попыток самосожжения до стрельбы. Опасны ли волнения в республиках для целостности России? Когда Кремль намерен закрыть внешние границы?

https://www.dw.com/ru/mobilizacia-u-putina-problemy-lokalnye-protesty-i-massovyj-ishod-muzcin-dw-novosti-26092022/video-63246520
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