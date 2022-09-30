Въехать в ЕС гражданам РФ станет еще сложнее

Еврокомиссия обновила рекомендации по выдаче виз гражданам РФ с учетом угроз безопасности. Консулы будут проводить проверку личности каждого заявителя, а на границе могут отказать во въезде в ЕС даже при наличии визы.

В связи с возникновением серьезных угроз безопасности со стороны Российской Федерации Еврокомиссия представила государствам-членам ЕС обновленные рекомендации по выдаче туристических виз для российских граждан. Еврокомиссия советует консулам европейских дипломатических представительств в России отказывать заявителям в выдаче шенгенских краткосрочных виз, если возникнет малейшее подозрение по поводу того, что гражданин собирается оставаться на территории ЕС дольше 90 дней. В то же время ЕС будет делать исключение для диссидентов, журналистов и людей, подающих визовое заявление по семейным обстоятельствам.

В рекомендациях также отмечается, что выехавшие в соседние с Россией страны граждане РФ не имеют права подавать там заявление на туристическую визу в дипломатические представительства стран-членов ЕС. Об этом во время брифинга, который состоялся в Брюсселе в пятницу, 30 сентября, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Она также отметила, что вопросы выдачи долгосрочных виз и предоставления политического убежища для граждан РФ остаются в компетенции национальных правительств стран-членов ЕС.

"Туристическая виза - привилегия, а не право"

"Мы оказались в серьезной ситуации, когда речь идет об угрозах безопасности. Это началось с агрессивной войны России против Украины. Мы видели в Украине массовые захоронения людей с признаками пыток, мы видели атаки на газопровод "Северный поток", недавно президент Путин объявил о военной мобилизации российских граждан и о незаконной аннексии четырех украинских регионов. Это все означает, что эскалация и вызовы безопасности очень серьезны", - заявила еврокомиссар Йоханссон. В связи с последними событиями Еврокомиссия приняла решение полностью отменить либерализацию визового режима с ЕС и принять специальные рекомендации, касающиеся выдачи краткосрочных виз российским гражданам.

Илва Йоханссон Фото: John Thys/AFP/Getty Images

На практике это будет означать, что "государства-члены должны будут применять более строгий подход к оценке оснований поездки" заявителя в ЕС, а также "проводить тщательную проверку на предмет того, представляет ли он угрозу для безопасности". "Это касается и тех граждан России, которые пытаются избежать военной мобилизации", - говорится в рекомендациях. Если россиянин, "не желающий ехать в Украину, чтобы убивать", хочет получить долгосрочную визу в ЕС или политическое убежище, тогда консульства государств-членов должны рассматривать такие заявления в соответствии с национальным законодательством, пояснила Йоханссон. "Туристическая виза - это привилегия, а право на убежище - это фундаментальное право личности. И по обеспечению этого права ЕС применяет к гражданам России тот же подход, что и к гражданам других стран", - сказала еврокомиссар.

Гуманитарные визы будут выдавать без ограничений

Еврокомиссия также рекомендует странам ужесточить условия подачи визовых заявок в силу того, что много мужчин из РФ выехали в соседние государства. По словам Йоханссон, консульства ЕС в третьих странах не будут принимать визовые заявки от российских граждан, они это могут сделать только на территории РФ.

При этом еврокомиссар подчеркнула, что новые визовые рекомендации не касаются тех, кто хочет получить краткосрочную визу на гуманитарных основаниях. "У нас нет никаких ограничений в отношении диссидентов, журналистов, активистов и тех, кто имеет определенные семейные обстоятельства", - отметила Йоханссон. По ее словам, Еврокомиссия рекомендует применять принцип приоритетности при рассмотрении визовых заявлений, если их представляют оппозиционные политики, активисты или журналисты, при этом "заявления на туристические визы должны быть деприоритезированы с учетом угроз безопасности".

На границе - дополнительный контроль и проверка

Однако наличие действующей визы не гарантирует, что российский гражданин сможет пересечь границу с ЕС. "Мы обратились в пограничные службы стран-членов с рекомендацией проводить строгую проверку российских граждан, поскольку мы принимаем во внимание угрозы безопасности для Евросоюза", - заявила еврочиновник. По ее словам, у ЕС уже были прецеденты, когда "россияне приезжают как туристы, чтобы провоцировать украинских беженцев для пропаганды Путина". "Однако есть основания говорить о гораздо более серьезных угрозах безопасности, поэтому необходимо проводить тщательную проверку каждого заявителя", - сказала она.

Шенгенская виза Фото: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance

В настоящее время в ЕС не наблюдается значительного наплыва граждан России. По информации Йоханссон, в сентябре количество пересечений границы ЕС, совершенных российскими гражданами, составляло "на 10-20 тысяч въездов больше", чем за аналогичный период прошлого года. "Если в прошлом году в ЕС въехало 170 тысяч российских граждан, то в этом - 190 тысяч. То есть, въездов зафиксировано больше обычного, однако это не так уж много для ЕС", - констатировала еврокомиссар.

Что касается статистки заявлений на получение убежища, которые подают российские граждане, то она также за последнее время существенно не возросла. "За прошлую неделю было от 20 до 30 таких заявлений в день. Это немного", - сообщила Йоханссон. Однако при этом она подчеркнула, что, учитывая, что многие россияне сейчас выезжают из РФ в соседние страны, чтобы избежать мобилизации, можно предположить, что "эти люди захотят въехать в ЕС".

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