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На российско-эстонской границеФото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance
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Доля отказов в получении визы в ЕС у россиян повысится

Ксения Польская, Брюссель
51 мин. назад

На что рассчитывать после отмены облегченного визового режима гражданам РФ, желающим поехать в страны Евросоюза, DW объяснила пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Анитта Хиппер.

https://www.dw.com/ru/predstavitel-ek-dola-otkazov-v-polucenii-vizy-v-es-u-rossian-povysitsa/a-63114189

Европейский Союз отменил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Теперь на ее граждан распространяется основной визовый кодекс ЕС - он же Регламент № 810/2009. Кодекс вступил в силу в 2010 году и применяется всеми странами-членами ЕС и ассоциированными государствами, входящими в Шенгенскую зону.

На что теперь стоит рассчитывать гражданам РФ, желающим попасть в Евросоюз, корреспондентке DW в Брюсселе объяснила пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анитта Хиппер.

DWУже несколько стран Европейского Союза не принимают от россиян заявки на туристические визы. Если то или иное государство-член Евросоюза решает больше не выдавать гражданам РФ туристические визы, не противоречит ли это рекомендациям ЕС по выдаче виз россиянам?

Анитта Хиппер: В рамках рекомендаций ЕС по выдаче виз гражданам РФ страны Евросоюза имеют большую свободу действий. Они могут прекратить выдавать визы, если у них есть на то основания. Причинами могут быть соображения внутренней безопасности, угроза для общества или международных отношений.

- Какие это могут быть угрозы?

- Россия - страна, атакующая границы другой страны, от нее может исходить много угроз. Тот факт, что сейчас идет война, - это угроза безопасности ЕС и входящим в него странам.

- То есть гражданин РФ, приехавший в качестве туриста в ЕС, может представлять собой угрозу? Какую например?

- Есть много примеров - шпионаж, контрабанда, торговля людьми. Кроме того, у нас, как вы знаете, действуют санкции в отношении России, поэтому мы обязаны проверять, кто именно въезжает в страну. Если гражданин РФ представляет собой угрозу внутренней безопасности или обществу, ему должны отказать в визе.

Отмена соглашения об упрощении визового режима с Россией касается всех ее граждан, но есть исключения. Если речь идет о гуманитарных вопросах, о диссидентах или критикующих власти журналистах, для которых в России существует опасность, то им могут предоставить визу - здесь страны ЕС вольны в каждом отдельном случае принимать решение сами.

Они самостоятельно решают, кого пускать, а кого - нет, но должны, как указано в рекомендациях ЕС, соблюдать международные договоренности, в частности, когда речь идет о гуманитарных соображениях, членах семьи, диссидентах и журналистах. Однако на этот счет каких-то общих критериев нет, потому что каждое решение в подобном случае принимается исключительно на индивидуальной основе.

- Долгосрочные визы для учебы, работы, исследований, типа "голубой карты" в Германии, все еще возможны?

- Конечно, но и в этом случае решение будут принимать сами страны ЕС.

- В соответствующих документах указывается, что приоритетной является выдача виз для членов семей граждан стран Евросоюза, а как насчет резидентов?

- Это решение тоже за властями каждой конкретной страны: они определяют, облегчать человеку въезд или нет, в зависимости от каждого индивидуального случая.

- Будет ли свободным передвижение внутри Шенгенской зоны для граждан России? Буквально: насколько внимательно пограничники будут смотреть, какая именно страна выдала Шенгенскую визу гражданину РФ, и смогут ли они отказать в пересечении границы?

- Да, смогут. Ведь даже если вам выдало визу одно государство ЕС, любая страна-член ЕС, согласно пограничному кодексу Евросоюза, может отказать вам во въезде. Это законно, опять-таки решение принимается на индивидуальной основе, исходя из соображений безопасности или конкретной государственной политики. То есть даже если у вас есть виза, вас могут не впустить в страну.

- Как вы сказали, отмена упрощенного визового режима с ЕС касается всех граждан РФ. Помимо увеличения взноса, более длительного срока рассмотрения документов и тщательного их изучения, что еще теперь нужно учитывать гражданам России, желающим поехать в ЕС?

- То, что процент положительно рассмотренных заявок, в зависимости от категории, уменьшится. Согласно новым визовым рекомендациям Еврокомиссии, касающимся заявок из России, страны ЕС могут лишить приоритета непринципиально важные поездки - туристические, например. То есть заявки граждан РФ без принципиально важной причины для визита в ЕС будут наделяться более низким приоритетом. Это значит, например, что они будут рассматриваться не 10, а от 15 до 45 дней.

- В рекомедациях сказано, что страны ЕС должны воздерживаться от выдачи россиянам многократных въездных виз с длительным сроком действия. Почему?

- Такая виза действует долгое время, возможно, даже несколько лет, и ее выдача зависит от положительной истории соискателя. Выдавать одноразовые визы вместо многоразовых - это ограничительная мера. Например, если вам выдадут визу на пять лет, вы будете путешествовать, как вам заблагорассудится, а если вам выдадут визу только на шесть месяцев, то вам придется снова и снова проходить процедуру подачи документов.

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