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Российский заграничный паспорт на чемодане в аэропортуФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Брюссель рекомендовал ужесточить визовый режим для россиян

Олег Соколенко
10 сентября 2022 г.

Еврокомиссия опубликовала рекомендации для стран ЕС по новому визовому режиму для россиян. Сроки выдачи виз будут увеличены, проверки - ужесточены.

https://www.dw.com/ru/ek-opublikovala-rekomendacii-po-uzestoceniu-vizovogo-rezima-dla-rossian/a-63075458

Европейская комиссия 9 сентября опубликовала рекомендации по ужесточению визвого режима для россиян странами Евросоюза. Необходимость ужесточения в нем обосновывается "рисками для безопасности, с которыми сталкивается ЕС в условиях агрессивной войны России против Украины". Учет этих рисков может привести к "отказу в выдаче визы или отзыву действующей визы" у гражданина РФ, говорится в документе.

Согласно рекомендациям, консульские учреждения стран ЕС теперь могут рассматривать заявления о выдаче виз от россиян в течение 45 дней (а не 15, как раньше), запрашивать у них дополнительные документы, чтобы "обеспечить высокий уровень проверки", а также присваивать более низкий приоритет заявителям, чья поездка в ЕС не обоснована необходимостью, в том числе туристам.

"Возможность поехать в качестве туриста в Евросоюз не является фундаментальным правом", - подчеркнула комиссар ЕК по внутренним делам Ильва Йоханссон, комментируя ужесточение визового режима для россиян.

В документе также говорится, что при приеме заявлений от граждан РФ консульства должны "особенно тщательно проверять", не представляет ли проситель визы угрозу общественной безопасности или международным отношениям одной из стран ЕС. Подобные проверки предписывается проводить также в отношении обладателей уже действующих краткосрочных виз - и отзывать в случае наличия оснований. Наконец, Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза выдавать только визы для однократных краткосрочных поездок, и напоминает о возожности выдачи виз для посещения только одной конкретной страны, а не всей Шенгенской зоны.

ЕС останется открытым для журналистов и диссидентов

При этом Евросоюз "останется открытым для российских просителей виз, путешествующих по важным причинам, в том числе для членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества", - говорится в документе. Для таких категорий прописана возможность делать послабления в стандартной процедуре рассмотрения запроса на визу - например, уменьшать размер визового сбора.

Полный запрет на выдачу европейских виз россиянам решили не вводить

Приостановить соглашение с Россией об упрощении визового режима, действовавшее с 2007 года, договорились 31 августа в Праге главы МИД стран Европейского Союза. При этом от введения полного запрета на выдачу европейских виз россиянам, - как того требовали ряд стран Восточной Европы, Балтии, Финляндия, Дания и Нидерланды, а также Украина, - решено было отказаться. Против такой меры выступили Германия и Франция.

Независимо от общеевропейского решения Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Чехия на национальном уровне резко ограничили выдачу виз гражданам РФ или намерены это сделать в ближайшее время. Польша изучает такую возможность.

По данным агентства Евросоюза по безопасности внешних границ, с 24 февраля в страны ЕС из РФ въехали около миллиона человек, большинство - через Эстонию и Финляндию. По данным стран Балтии, у россиян сейчас имеется от 10 до 12 миллионов действующих шенгенских виз. По данным СМИ, Еврокомиссия намерена изучить вопрос о том, как поступить с этими визами.

Смотрите также:

Что будет с шенгенскими визами для россиян

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