ЕС приостановит соглашение с РФ об упрощении визового режима

Главы МИД стран ЕС в Праге договорились о приостановке визового соглашения с Россией. На европейском уровне отказа от выдачи шенгенских виз россиянам не будет.

Евросоюз полностью приостановит действие соглашения с Россией об упрощении визового режима. Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду, 31 августа, в Праге по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС. При этом не будет вводиться полный запрет на выдачу европейских виз россиянам, как того требовали ряд стран Восточной Европы, Балтии, Финляндия, Дания и Нидерланды, а также Украина.

Против полного запрета на выдачу виз россиянам выступили Германия и Франция. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) отметила, что Евросоюз не должен лишать поддержки граждан РФ, критически настроенных по отношению к режиму Путина.

Упрощенный визовый режим ЕС действует с 11 странами мира

Полное приостановление визового соглашения, заключенного ЕС и Россией в 2007 году, значительно увеличит стоимость виз в ЕС и усложнит формальности для желающих их получить. Кроме того, это позволит ограничить выдачу шенгенских виз и более тщательно проверять заявления претендентов на въезд. Страны ЕС, принимая решение о выдаче визы, смогут также обращать внимание на возможную близость претендента к властям России. После нападения России на Украину Евросоюз приостановил действие данного соглашения для бизнесменов, дипломатов и чиновников из России. Подобные соглашения кроме России Евросоюз заключил всего лишь с 10 странами мира.

Независимо от этого общеевропейского решения Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Чехия на национальном уровне резко ограничили выдачу виз гражданам РФ или намерены это сделать в ближайшее время. Польша пока изучает такую возможность.

Около миллиона россиян посетили ЕС в 2022 году

По данным агентства ЕС по безопасности внешних границ, с 24 февраля текущего года, когда Россия напала на Украину, Евросоюз из РФ посетили около миллиона человек, большинство из них прибыли через Эстонию и Финляндию. По данным стран Балтии, у россиян сейчас имеется от 10 до 12 миллионов действующих шенгенских виз. Еврокомиссия намерена изучить вопрос о том, как поступить с этими визами, сообщает агентство AFP. В Германию, по данным немецких властей, прибыла лишь незначительная часть из миллиона россиян. В нынешнем году до середины августа ФРГ выдала гражданам России 15 тысяч шенгенских и 11 тысяч национальных виз.

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