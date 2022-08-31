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Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Пять стран грозят ограничить въезд россиян в Шенгенскую зону

Виталий Кропман
47 мин. назад

Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония в совместном заявлении пригрозили на национальном уровне сократить числа граждан РФ, въезжающих в их страны, если ЕС не сможет договориться о коллективном подходе.

https://www.dw.com/ru/pat-stran-grozat-ogranicit-vezd-rossian-v-sengenskuu-zonu/a-62981200

В совместном заявлении Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония потребовали от Еврокомиссии предложить "соответствующие меры по визам", которые "решительно сократят поток российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону", сообщает в среду, 31 августа, газета Financial Times. "Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне, чтобы решить неотложные вопросы общественной безопасности, связанные с возросшим притоком российских граждан через наши границы", - отмечается в документе.

Авторы заявления отмечают, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в их страны въехало около 700 тыс. россиян, большинство из которых - туристы, использующие приграничные с РФ государства как ворота для поездок в западные страны ЕС на отдых. "Мы считаем, что это может стать серьезной угрозой общественной безопасности", - говорится в обращении, в котором также подчеркивается необходимость сохранения "исключений для диссидентов, а также других гуманитарных случаев". "Нам необходимо продолжать поддерживать противников путинского режима и предоставлять им возможности покинуть Россию", - указывается в заявлении.

Не придя к консенсусу по поводу полного запрета на выдачу виз россиянам, министры иностранных дел стран ЕС намерены воспользоваться проходящей в среду встречей в Праге, чтобы договориться о приостановке действия соглашения с Москвой об упрощении визового режима от 2007 года. Эту идею, в частности, накануне озвучила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Подобная мера сделает визы для россиян более дорогими, потребует больше подтверждающих документов и увеличит время ожидания, что позволит тщательнее проверить, на каком основании была подана заявка и какова близость заявителя к российскому правительству. В заявлении пяти стран отмечается, что такая приостановка является "необходимым первым шагом", но она не помешает им искать более жесткие меры для сокращения притока россиян, въезжающих в их страны.

Глава МИД Украины призвал к полному запрету

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба настаивает на полном запрете на въезд российских туристов в страны ЕС. "Время полумер закончилось", - написал Кулеба в электронном письме агентству Reuters во второй день неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Праге. Как считает глава украинского внешнеполитического ведомства, такой запрет был бы уместен, поскольку большинство россиян поддержали

агрессивную войну против Украины. "Только жесткая и последовательная политика может привести к результатам", - отмечается в письме.

Россия осуждает предложения о запрете выдачи виз

Россия осудила предположения о возможном запрете на выдачу виз как "полностью лишенные оснований". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявил 30 августа во вторник, что предлагаемые меры являются "набором иррациональностей, граничащих с безумием" и пригрозил ответными мерами.

Смотрите также:

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