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Фото: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Облегченный визовый режим ЕС с РФ перестал действовать

Александра Иванова
1 ч. назад

Решение о приостановке действия упрощенного визового режима с Россией в Евросоюзе приняли на фоне вторжения РФ в Украину.

https://www.dw.com/ru/dla-rossian-perestal-dejstvovat-oblegcennyj-vizovyj-rezim-s-es/a-63087629

Решение Евросоюза приостановить действие соглашения с Россией об упрощенном режиме для получения шенгенских виз, принятое на фоне вторжения РФ в Украину, начало действовать в понедельник, 12 сентября.

Ранее, 9 сентября, оно было опубликовано в официальном журнале ЕС и в тот же день вступило в силу. Факт того, что начать действовать решение о приостановке упрощенного визового режима ЕС с РФ должно было с 12 сентября, объясняется тем, что Евросоюз был обязан уведомить о нем Россию в течение 48 часов после окончательного утверждения.

Приостановка соглашения означает, что визовый сбор для россиян вырастет с 35 до 80 евро. Кроме того, теперь увеличатся сроки оформления визы и объем документов, необходимых для этого. Правила выдачи многократных виз при этом ужесточатся.

Кому ЕС даст возможность проще оформить визу

Между тем в Еврокомиссии (ЕК) отметили, что в ЕС открыты двери для россиян, путешествующих по неотложным причинам, в особенности - членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества. Для граждан РФ из этих категорий страны ЕС могут, например, вновь понизить визовый сбор или даже отказаться от него совсем, уточнили в ЕК.

В Шенгенскую зону входят 22 государства ЕС, а также Норвегия, Лихтенштейн, Исландия и Швейцария. Соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом действовало с 2007 года. С начала полномасштабной войны Москвы против Украины, 24 февраля 2022 года, упрощенный режим оформления виз, однако, был отменен для представителей российского правительства, а также дипломатов и бизнесменов из России.

Черногория может ввести визовый режим с РФ

Накануне глава МИД Черногории Ранко Кривокапич высказался за то, чтобы его страна присоединилась к ограничениям на въезд для россиян. Если правительство поддержит это предложение, Подгорица может ввести визовый режим с Россией.

"Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна полностью присоединиться к ЕС в этом решении, как это было до сих пор", - подчеркнули в МИД страны.

Смотрите также:

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