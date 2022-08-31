Немецкий политик: "запрет на туризм в ЕС разбудит россиян"

Депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер по просьбе DW объясняет, как запрет на шенгенские визы для граждан России мог бы изменить ход войны в Украине.

Приостановка визового соглашения с Россией - да, полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам - нет. Так можно сформулировать итоги встречи глав МИД стран ЕС в Праге на этой неделе.

Этот компромисс, однако, наверняка не станет концом дискуссий в европейских странах о целесообразности выдачи виз гражданам России во время продолжающейся агрессии РФ против Украины. За более принципиальный подход к этому вопросу в Германии выступают многие политики из рядов оппозиционного Христианско-демократического Союза (ХДС). Один из них - депутат бундестага, член фракции ХДС и парламентского комитета по международным делам Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) - считает, что запрет на выдачу шенгенских виз "разбудит" россиян. Интервью DW.

Deutsche Welle: Господин Кизеветтер, министр иностранных дел Германии Бербок (еще до саммита в Праге. - Ред.) озвучила идею о выходе Германии из соглашения об облегченном визовом режиме с Россией. Что вы об этом думаете?

Родерих Кизеветтер Фото: picture alliance / Geisler-Fotopress

Родерих Кизеветтер: Это предложение министра - полумера. Потому что наш федеральный канцлер любой ценой хочет избежать запрета на визы для граждан России. И тем самым он изолирует Германию совместно с Францией от большинства стран ЕС. Этот компромисс - полумера(...).

- Но ведь в Европу ездят не только богатые туристы, но и, например, родители детей, которые учатся здесь… Есть же самые разные случаи. Вы - за принципиальный запрет на въезд в Европу по туристическим визам?

- Да. Лично я - за такой запрет. Потому что иначе мы не донесем до населения России идею того, что значит эта ужасная война. Исключение составят долгосрочные визы - и это правильно, и гуманитарные визы, в случае смерти или тяжелых заболеваний. Но в то же время нельзя же допускать того, что убийцы типа киллера в берлинском Тиргартене и ему подобные используют туристические визы, чтобы попасть в ЕС или в Германию. И мы должны объяснить населению России, что до тех пор, пока россияне поддерживают войну против свободного мира, против Украины и против мирового порядка, базирующегося на правилах, туристы и туристки из Российской Федерации в Европейском Союзе нежелательны. Это же ужасно, что Россия несет миру войну - и жители России должны почувствовать это. У Путина должно не остаться шансов спасти свою систему.

- Что было бы конечной целью этих мер? Предположим, запрет будет действительно введен и граждане РФ не смогут въезжать с туристическими визами. Что бы вы хотели, чтобы после этого произошло?

Процесс по делу о заказном убийстве в берлинском парке Малый Тиргартен Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

- Цель - немедленный вывод российских войск из Украины. И признание права на существование Украины. А также стран Балтии, Молдовы и Грузии. Война в Европе, которую развязала Россия, должна закончиться! И это цель визового запрета.

- И какую роль в этом должно играть население России?

- Это дело населения России - сколько оно еще хочет терпеть свое правительство. И сколько еще российские власти будут изолировать население от прогресса, развития и участия в политической жизни. Война, которую Россия ведет против Украины, отбрасывает российское население на десятилетия назад. Как в вопросах технологий, так и в вопросах научного прогресса. С начала войны свыше 4 миллионов россиян покинули страну, потому что они не видят для себя перспектив. Это те, кто мог себе это позволить. А также те - как бы это описать - для кого наука, исследования, свобода важнее, чем то давление, которое сейчас царит в России.

То есть, нам нужно движение внутри России, которое поймет, что Россия изолируется от нормального развития.

- Как вы оцениваете положение дел в вопросе поставок Украине оружия из Германии? Сегодня появилось сообщение, что министр обороны Германии заявила о том, что бундесвер исчерпал свои ресурсы и что дальнейшие поставки затруднительны без угрозы обороноспособности страны. Вы согласны с этим?

- Нет, я с этим не согласен. Какой смысл в том, что у бундесвера есть оружие, а Украина терпит поражение - и потом начинается война против Молдовы или в странах Балтии? Нам все это не поможет. Бундесвер может на какое-то время и отказаться от части вооружений ради того, чтобы Украина победила в этой войне.

Кроме того, министр обороны всеми силами отвергает идею проведения встречи с собственной, немецкой оборонной промышленностью. И хотя представители оборонной промышленности уже сделали существенные предложения по поводу поставок сотен танков, БТР и артиллерийских снарядов, федеральное правительство отказывается принять это предложение. Поэтому нам нужна встреча министра обороны Германии с представителями оборонной промышленности, Если министр не хочет использовать запасы бундесвера для поставок оружия Украине, то эту проблему может решить немецкая оборонная промышленность. Украине нужно это оружие.

- Как вы оцениваете шансы миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС? Это что-то даст?

- Я думаю, что Путин совершенно сознательно использует атомную угрозу в качестве оружия. Во-первых, чтобы напугать Запад. А во-вторых, чтобы запугать украинское население и спровоцировать массовую миграцию. Я опасаюсь того, что Россия атакует атомные электростанции или создаст впечатление того, что по АЭС были нанесены удары.

Точно также Россия разыгрывает и карту возможного использования тактического атомного оружия(...) Это тоже было бы военным преступлением и об этом надо информировать население Российской Федерации.

Пляж в Греции Фото: DW

- Хорошо, но возвращаясь к первому вопросу. В контексте того, о чем мы говорим - поставки тяжелых вооружений Украине, положение на фронте, ядерный шантаж - может ли что-то изменить или на что-то повлиять запрет на туристические поездки в Европу?

- Речь идет о том, чтобы разбудить население России. Чтобы оно поняло, что дальше так продолжаться не может. А, во-вторых, чтобы функционеры и жены этих функционеров, жены олигархов, которые загорают на греческих пляжах и выкладывают фотографии на Instagram - так вот чтобы их светлое будущее в роскоши и показухе наконец-таки прекратилось. Обычные российские граждане и гражданки не могут себе позволить подобные роскошные путешествия.

Мы должны помочь российскому населению осознать, что туристические визы используются российской элитой, которая поддерживает путинскую войну(...) - а сама находится в безопасности и на солнце у Средиземного моря. Мы должны положить этому конец. И поэтому нам нужен очень четкий и однозначный запрет на визы - который следовало бы объявить на два года. А там посмотрим, будет ли продолжаться война.

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