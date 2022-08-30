Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Миссия выполнима?

Эксперты МАГАТЭ прибыли в Украину, чтобы посетить ЗАЭС, которая повергается обстрелам. В чем их главная задача и чего стоит ожидать от этой миссии? DW собрала ответы на основные вопросы.

Группа из 14 экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) под руководством главы этой организации Рафаэля Гросси во вторник, 30 августа, прибыла в Киев. На этой неделе запланировано посещение инспекторами самой крупной в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), оккупированной российскими войсками и подвергающейся в последнее время обстрелам, в которых Москва и Киев винят друг друга.

Ситуация с безопасностью на станции вызывает большую тревогу у международного сообщества из-за риска ядерной катастрофы в случае повреждения АЭС или нарушения ее работы.

Что предстоит выяснить экспертам МАГАТЭ

Задачи миссии - ознакомиться с ситуацией на месте, оценить ущерб, нанесенный станции в ходе боевых действий, и условия, в которых вынужден работать персонал ЗАЭС. Но возможна ли в нынешних условиях нормальная работа миссии, будет ли экспертам обеспечен всесторонний доступ к объекту?

По словам доктора химических наук, радиохимика Бориса Жуйкова, "в принципе, рассмотреть ряд вопросов вполне возможно". "Конечно, когда продолжаются обстрелы, работа такой инспекции чрезвычайно трудна. Но проходили переговоры о том, как обеспечить безопасность этой миссии. Кроме того, МАГАТЭ вообще-то является структурой ООН, хотя она независима в своих решениях. Значит, ООН должна обеспечить им такого рода безопасность", - указал эксперт в интервью DW.

И отметил, что первая задача, которая перед ними стоит, - разобраться в ситуации. "Из российских и украинских источников поступала противоречивая информация о том, что там все-таки происходит. В том числе, откуда идут обстрелы, осуществляется ли давление на персонал станции, какого рода были повреждения, насколько они опасны. МАГАТЭ, конечно, осуществляло мониторинг, но либо со слов украинской стороны, либо со слов российской стороны. Экспертам сейчас нужно понять, что же там происходит в действительности", - добавляет Жуйков.

Смогут ли эксперты оценить, с какой стороны идут обстрелы

Ожидается, что миссия МАГАТЭ пробудет на станции с 31 августа по 3 сентября. Как считает Борис Жуйков, очень важно, чтобы деятельность миссии была практически непрерывной.

Российский военный на ЗАЭС, 1 мая 2022 года Фото: AP/picture alliance

"Потому что они приедут и услышат или увидят только то, что им сказала та или иная сторона. При этом обе стороны там (на ЗАЭС. - Ред.) будут присутствовать, потому что на станции работает украинский персонал. А ходят по станции вооруженные люди, представляющие РФ. В какой степени они вмешиваются в технический процесс управления станцией - это вопрос, который тоже предстоит выяснить. И задача миссии - не просто посмотреть, что там происходит, а как-то постараться организовать основные мероприятия по обеспечению охраны, безопасности и гарантии. Это должна быть постоянно действующая миссия, иначе толку от нее будет немного", - пояснил он DW.

Смогут ли инспекторы МАГАТЭ также оценить, с какой стороны идут обстрелы АЭС? "Этого я не знаю, но если бы я организовывал эту миссию, то я бы включил в нее каких-то военных специалистов, которые могли бы это сделать и обеспечить, кроме всего прочего, защиту миссии", - говорит Жуйков.

Сможет ли МАГАТЭ оценить масштаб повреждений станции

За время боевых действий в Запорожской области станцию уже отключали от энергоснабжения, кроме того, как сообщалось, в результате обстрелов были повреждены здания на ее территории. Фото с дырой в крыше одного из помещений, ядерном хранилище АЭС, в частности, распространил ряд информационных агентств.

Отключение Запорожской АЭС. Путин наращивает армию. To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

По словам Жуйкова информацию об этом подтвердило и МАГАТЭ: "Это вещь известная, МАГАТЭ сообщало, что в сухом хранилище отработанного ядерного топлива повреждены крыша, стены, окна. До самих контейнеров ничего не долетело, они целы, но повреждения есть".

Украинская и российская сторона обвиняют в этом друг друга, но, как подчеркивает эксперт, "спорить о том, откуда прилетел снаряд, потому что обе стороны небезосновательно указывают друг на друга, можно долго, пока не произойдет что-то на уровне Фукусимы. Но, конечно, не Чернобыля. Так вот, чтобы этого не произошло, нужно просто развести войска". Выяснять, с какой стороны обстреливали, - "это дело пустое, никто ничего не докажет", полагает эксперт.

Может ли МАГАТЭ повлиять на ситуацию с безопасностью на станции?

Ранее украинский "Энергоатом" заявлял о давлении, которое российские военные оказывают на персонал станции. "Было это или нет - противоречивые данные, МАГАТЭ необходимо в этом разобраться", - считает Жуйков. Будут ли эксперты принимать во внимание это обстоятельство, и как они могут повлиять на укрепление безопасности станции? По мнению Бориса Жуйкова, да, обязательно: "Гендиректор МАГАТЭ сформулировал семь принципов по обеспечению безопасности АЭС. В данном конкретном случае на ЗАЭС нарушено пять принципов. Третий из них как раз касается персонала. При этом не то, что ему что-то запрещают делать или физическое воздействие оказывают, но важно, чтобы можно было избежать даже просто стресса у персонала".

Участники миссии МАГАТЭ Фото: Dean Calma/IAEA/abaca/picture alliance / abaca

По мнению Жуйкова, единственная организация, которая может повлиять на обеспечение безопасности станции, - это МАГАТЭ. "МАГАТЭ - это действительно не политизированная организация. Там много людей из развивающихся стран. Сам Гросси - из Аргентины. Там есть и представители европейских стран, и США, и Россия там играет большую роль. Но они настроены нейтрально и главная их задача - обеспечить безопасность". Это, по его выражению, радикально отличает МАГАТЭ от сторон конфликта: "Потому что любой политик из любой ситуации хочет извлечь какую-то политическую выгоду. В данном случае доказать, что другая сторона - негодяи и что творится ужас и негодяев надо наказать. У МАГАТЭ совершенно иная задача - сделать так, чтобы население и персонал не пострадали. Это их задача, они для этого созданы".

Комментируя призывы о передаче контроля над ЗАЭС Украине, в том числе идущие и со стороны МАГАТЭ, эксперт радиохимик отметил, что "в данной ситуации это было не очень сбалансированное требование", сейчас нужно идти на какой-то компромисс. "МАГАТЭ предложило реальную вещь - устроить демилитаризованную зону. Это значит, что не только российские войска должны быть оттуда выведены, но украинских войск там не должны быть. То есть, не передать ЗАЭС целиком Украине, а сделать так, чтобы украинский персонал мог работать на ней без всякого давления со стороны военных", - уточнил Борис Жуйков.

По его словам, "максимум какие-то невооруженные наблюдатели могут быть и, конечно, никаких пушек и танков там не должно быть - ни на самой станции, ни в десятке километров от нее. И достичь этого, с моей точки зрения, реально. Главное - не искать политическую выгоду, а заботиться о безопасности".

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