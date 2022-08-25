Запорожская АЭС остается отключенной от энергосистем Украины

На 184-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 26 августа (время московское).

++11.00++

Украинский оператор всех АЭС страны "Энергоатом" сообщил, что по состоянию на 9 утра 26 августа все энергоблоки Запорожской АЭС остаются отключенными от энергосети Украины.

"Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины. Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - заявили в компании.

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах

++9.30++

Росавиация продлила до 4 сентября режим ограничения полетов в 11 аэропортах. Закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и оккупированного Симферополя.

++09.15++

Утверждение министра обороны России Сергея Шойгу, что Россия намеренно замедляет темпы военной кампании в Украине, чтобы сократить потери среди гражданского населения, - это "почти наверняка преднамеренная дезинформация", пишет в ежедневной сводке министерство обороны Великобритании. Удар "Искандером" по станции в Чаплино, в результате которого погибли 25 человек, в том числе двое детей, "подчеркивает готовность России причинять побочный ущерб, когда она видит военное преимущество в нанесении ракетных или артиллерийских ударов", пишут военные. "Наступление РФ застопорилось из-за плохих военных действий России и ожесточенного сопротивления Украины. Под командованием Шойгу силы, действующие в Украине, неоднократно срывали запланированные оперативные сроки", - констатирует британское ведомство, отмечая, что с начала вторжения как минимум шесть генералов были уволены за недостаточно быстрое продвижение войск.

++09.00++

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

Основные попытки наступления российских войск в Донбассе сконцентрированы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где продолжаются обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

На Харьковском направлении армия РФ обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии объекты в районах нескольких населенных пунктов, в том числе Харькова, и продолжает воздушную разведку с помощью беспилотников.

На Славянском направлении идут боевые действия за ранее занятые российскими силами рубежи.

На Южнобужском направлении основные усилия российской армии сосредоточены на недопущении продвижения украинских сил. Была обстреляна гражданская и военная инфраструктура в районах Николаева, Александровки и еще двадцати населенных пунктов.

Обстрелы также продолжаются на Новопавловском, Запорожском, Краматорском, Славянском, Волынском, Полесском и Северском направлениях

++08.40++

Китай в июле в 50 раз нарастил импорт золота из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство РБК со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР. В прошлом месяце из России в Китай было поставлено золота на сумму 108,8 млн долларов - в 8,6 раза больше, чем в июне (12,7 млн долларов) и в 50 раз больше, чем в июле 2021 года (2,2 млн долларов). Речь идет о необработанных или полуобработанных формах золота, отмечает РБК. Резкий рост импорта российского золота в Китай произошел на фоне введенного в июле США, Евросоюзом и Великобританией эмбарго на поставки этого металла из России.

++08.05++

Власти нидерландского города Гаага попросили Евросоюз об отсрочке исполнения санкций ЕС до 1 января 2023 года, поскольку им не удается найти замену "Газпрому" в качестве поставщика газа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брейнес. Санкции предписывают правительствам и другим госорганам расторгнуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Власти Гааги заявили, что в июне и июле провели общеевропейский тендер, но не смогли привлечь ни одного предложения от потенциальных поставщиков. По словам Брейнес, найти нового продавца газа в любом случае удастся, но не в срок до 10 октября.

++07.40++

Чехия на неформальной встрече министров иностранных дел стран Евросоюза предложит полностью отменить упрощенный порядок выдачи шенгенских виз гражданам России и Беларуси, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского. Если предложение примут, россияне и белорусы по-прежнему смогут получать визы в ЕС, но сама процедура усложнится: увеличатся количество необходимых документов, время рассмотрения заявок и консульский сбор (с 35 до 80 евро), пишет Bloomberg. Главы МИД стран Евросоюза не будут делать официальных заявлений по итогам встречи, а любое окончательное решение будет принято не раньше, чем через несколько недель после окончания саммита, отмечает агентство.

В Киеве переименовали 95 топонимов, связанных с Россией

++07.20++

В Киеве переименовали 95 топонимов, связанных с Россией и СССР, сообщил мэр города Виталий Кличко. В качестве примера он привел несколько новых названий. Улицу Маршала Малиновского переименовали в улицу Героев полка "Азов", улицу Бударина - в улицу Украинского возрождения, улицу Карла Маркса - в улицу Гуцульскую, Питерская улица теперь называется Лондонской улицей, а Тульская площадь - площадью Героев УПА. "Это важный шаг к тому, чтобы снизить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории", - написал Кличко, добавив, что процесс переименования топонимов еще не завершен.

++06.20++

Украинские военные обстреляли город Стаханов из ракетных систем залпового огня HIMARS, заявил представитель самопровозглашенной "Луганской народной республики". По его данным, было выпущено 10 снарядов. В непризнанной "республике" не привели данные о пострадавших. Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

++04.50++

В районе Запорожской АЭС горят леса, утверждает представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов. Ранее об очагах возгорания в лесном массиве сообщал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

ISW: Кремль едва ли скоро объявит массовую мобилизацию

++03.40++

Указ президента РФ Владимира Путина об увеличении численности российской армии с 2023 года вряд ли обеспечит значительную боевую мощь в ближайшем будущем и указывает на то, что Кремль в ближайшее время едва ли отдаст приказ о массовой мобилизации, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW) . В то же время в регионах РФ продолжается набор в добровольческие батальоны, которые дислоцированы как на полигонах в России, так и на территории Украины, указали эксперты.

Разрушенное здание в Бахмуте (август 2022 года) Фото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

Кроме того, в ISW коротко описали военные действия. Так, российские военные провели наземные атаки к северо-западу и северо-востоку от Славянска, к северо-востоку и югу от Бахмута, к северо-западу от Донецка, а также на северо-западе Харьковской области и на северо-западе Херсонской области. В то же время украинские силы продолжали наносить удары по военным объектам РФ и наземным линиям связи в Херсонской области.

++02.25++

Россия сократила число своих кораблей-ракетоносителей в Черном море до двух - надводного и подводного - из-за штормовой погоды, утверждает оперативное командование "Юг". Тем самым количество ракет "Калибр" на борту российских военных кораблей в этом море уменьшилось до 12 единиц, добавила украинская сторона.

Кроме того, ОК "Юг" заявило об ударах по российским силам в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалове, в результате которых уничтожены 20 военнослужащих, 2 транспортных средства, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и склад боеприпасов. Российская сторона пока не комментировала эту информацию.

Шольц - жителям ФРГ: Санкции в отношении РФ эффективны

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Олаф Шольц Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Санкции в отношении России "очень эффективны", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе беседы с согражданами в Магдебурге. "Ни одна страна не имеет перспективы, если она отрезана от экономического прогресса", - подчеркнул глава немецкого правительства. Шольц с пониманием отнесся к опасениям жителей ФРГ касательно последствий санкций для самой Германии, но указал, что официальный Берлин ввел ряд мер с целью обеспечить энергоснабжение страны.



++00.05++

Запорожскую АЭС необходимо как можно скорее вернуть под контроль Украины и обеспечить доступ МАГАТЭ к станции, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении .

Остановка Запорожской АЭС 25 августа могла привести к радиационной аварии, если бы не сработала автоматика и персонал станции, подчеркнул Зеленский. Он призвал МАГАТЭ и другие международные организации действовать быстрее, чем сейчас. "Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции - риск глобальной радиационной катастрофы", - отметил глава государства.

Украинский лидер напомнил, что Россия приготовила и Украине, и Европе, и миру "много проблем, кризисов и катастроф". "Но наибольшую катастрофу все же терпит она сама, само государство-террорист. Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24 февраля, и как бы они ни пытались остаться на плаву, у них это не получится", - заявил Зеленский.

Хроника событий 25 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 августа 00.00 - 13.59 >>>

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