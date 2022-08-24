Лондон: РФ размещает технику на ЗАЭС в 60 метрах от реактора

На 183-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 25 августа (время московское).

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Кремль, судя по всему, перенесет дату проведения "референдумов" в "ДНР", "ЛНР" и других оккупированных Россией территориях Украины. Первоначально планировалось провести их 11 сентября - в единый день голосования в РФ. О возможном переносе сообщили газете "Ведомости" пять собеседников, близких к администрации президента России. Трое из них связали это решение с тем, что российские войска пока не заняли всю территорию "ДНР". Еще один отметил, что нецелесообразно совмещать единый день голосования в России с процессами за рубежом. В свою очередь интернет-издание "Медуза" сообщило, что в администрации Путина среди прочего рассматривают вариант, что "голосования" состоятся зимой. В Кремле надеются, что к декабрю-январю российские войска все же смогут захватить Донецкую область и не потерять контроль над уже оккупированными территориями, пишет "Медуза".

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Министерство обороны Великобритании опубликовало спутниковые снимки с российской военной техникой на Запорожской АЭС. На кадрах видно, что бронетранспортеры были развернуты в пределах 60 метров от пятого реактора. "Российские войска, вероятно, пытались скрыть машины, припарковав их под воздушными трубами и мостками", - пишет британское ведомство.

АЭС была захвачена сухопутными войсками РФ после штурма в марте, и теперь Россия, вероятно, готова использовать любую украинскую военную активность возле ЗАЭС в пропагандистских целях, констатирует Минобороны Великобритании. "Пока Россия сохраняет военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для эксплуатации реакторов, вероятно, останутся нарушение систем охлаждения реакторов, повреждение их резервных источников питания или ошибки рабочих, работающих под давлением", - предупреждают военные.

Число погибших в Чаплино возросло до 25 человек

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Число погибших в результате обстрела накануне железнодорожной станции и жилого сектора в Чаплино возросло до 25 человек, сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Среди погибших двое детей: шестилетний ребенок погиб при возгорании автомобиля у железнодорожной станции, 11-летний мальчик умер под завалами. По словам Тимошенко, всего от обстрела пострадал 31 человек.

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В поселке Чаплино Днепропетровской области, который российская армия вечером 24 августа подвергла ракетному обстрелу, продолжаются поисково-спасательные работы. Среди погибших обнаружены двое детей. "Российская атака, которая произошла накануне, унесла жизни более 20 человек, среди них двое мальчиков - 6 и 11 лет. Они просто играли у себя дома, когда туда прилетели российские ракеты", - написал в своем Telegram-канале председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, полиция открыла уголовное производство касательно нарушения законов и обычаев войны.

Равнее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе на YouTube-канале с российским правозащитником Марком Фейгиным пообещал, что Киев отреагирует на удар по Чаплино уже в ближайшее время. "Ответ будет - железно. Пусть сидят и думают, прилетит ли на голову сегодня. Прилетит обязательно, можете даже не сомневаться. Завтра с утра будут уже какие-то новости. Максимум сутки-двое, если надо подготовка, доразведка целей серьезных, жирных. В ближайшее время что-нибудь прилетит в ответ", - сказал Арестович.

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В День независимости Украины по всей стране было объявлено 189 воздушных тревог – максимальное количество с начала войны, сообщается в официальном аккаунте Верховной рады Украины. Предыдущий максимум был зафиксирован 23 апреля в канун Пасхи, когда прозвучало 109 тревог.

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В ночь на 25 августа в Киевской области прогремели взрывы, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. "Есть информация о нескольких взрывах в одной из общин Вышгородского района. Информацию уточняем. Экстренные службы уже работают", - написал он. Ночью в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Позднее Кулеба уточнил, что Вышгородский район подвергся обстрелу. "Зафиксировано два прилета. Жертв и раненых среди гражданских состояний на утро нет. Пожар и разрушение жилых зданий или объектов инфраструктуры отсутствуют. Обследование атакуемой территории продолжается. Другие взрывы, которые слышали жители региона, - работа нашей ПВО", - сообщил он.

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В новый пакет американской военной помощи Украине на сумму 3 млрд долларов входит оружие, которое будет передано не из существующих запасов Пентагона, поэтому для его поставки потребуются месяцы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. В пакет, в частности входят шесть зенитно-ракетных комплексов NASAMS, которые, как отмечает Bloomberg, используются для защиты Вашингтона и Белого дома.

Новая помощь не предоставляет возможностей для краткосрочного контрнаступления против российских войск, а направлена на то, чтобы "через год, через два года разубедить президента России Владимира Путина в том, что он может всех переждать", заявил замминистра обороны США Колин Каль. Киев также получит 245 тысяч снарядов 155-мм калибра, 65 тысяч мин 120-мм калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE и ракетные системы с лазерным наведением.

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Поставки оружия из Германии в Украину идут "по тонкой грани" из-за "абсолютного дефицита собственных запасов" ФРГ, заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок (Annalena Baerbock). С точки зрения Киева, "лучше делать поставки вчера, чем сегодня", но Германия должна думать и о среднесрочной перспективе, добавила она, объяснив, что из-за проблемы с оружием в ФРГ военная промышленность должна была специально производить его для Украины. Бербок признала, что в начале войны правительство было нерешительным в вопросе передачи оружия, но теперь необходимы быстрые, дополнительные поставки осенью, "чтобы украинцы смогли защищаться".

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Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко не выступит на благотворительном турнире в поддержку Украины, который пройдет в рамках чемпионата US Open. Из-за возражений украинских спортсменок против участия Азаренко, она пропустит выставочный турнир "Теннис за мир", говорится в заявлении Теннисной ассоциации США USTA.

++05.50++

Канада планирует вернуть пять турбин для "Северного потока", находящихся в стране на техническом обслуживании, сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли в интервью канадскому телеканалу CBC. Оттава придерживается этого решения, несмотря на то, что "Газпром" ранее отказался принять одну турбину Siemens, которая уже была возвращена Германии. "Это именно то, о чем нас попросила Германия", - подчеркнула Жоли.

++05.00++

США пока не приняли окончательное решение о поставках истребителей Украине, сообщил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол. В интервью журналистам он указал, что пока США сосредоточены на том, чтобы "украинцы могли применять самолеты, которые у них есть сейчас, для оказания влияния на ход текущего конфликта".

Секретарь СНБО призвал украинцев готовиться к затяжной войне

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Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что украинцам стоит подготовиться к затяжной войне. "Если кто-то считает, что мы прошли какой-то рубикон и в дальнейшем будет "как по маслу" - такого не будет, к большому сожалению. У нас будет большая война, должны приложить много усилий, чтобы победа была за нами", - заявил Данилов в интервью "Радио "Свобода".

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Тысячи людей в Германии вышли в среду на демонстрации против войны России в Украине. В Берлине демонстранты с украинскими флагами прошли маршем от площади Брайтшайдплац до Бранденбургских ворот. По данным полиции, в акции приняли участие около 3500 человек. "С одной стороны, сегодня день великого ужаса - прошло полгода с тех пор, как Россия атаковала всю Украину. Но в то же время это и день великой свободы, независимости, за которую стоит и борется Украина", - заявила Влада Воробьева, представительница объединения украинских активистов в Германии Vitsche. Похожие мероприятия прошли и в других немецких городах.

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Жители временно оккупированных районов Херсонской области препятствуют подготовке захватчиков к псевдореферендуму по присоединению к России, который запланирован на 11 сентября. Об этом сообщает оперативное командование ВСУ группы "Юг" на своей странице в социальной сети Facebook. "Центр сопротивления призывает граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, бойкотировать псевдореферендум, чтобы не помогать россиянам создавать картинку для пропаганды", - указывается в сообщении.

Российского посла вызвали в МИД Чехии

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Правительство Швейцарии объявило о намерении добиться сокращения потребления газа, сообщают швейцарские СМИ. Согласно решению правительства, потребление газа должно быть снижено на 15% в период с октября по март по сравнению со средним показателем за последние пять лет.

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Фото: Stephan Schulz/dpa-Zentralbild/picture alliance

Посла РФ в Праге Александра Змеевского вызвали в чешский МИД после слов российского постпреда в ООН Василия Небензи, который назвал "поддержкой и пропагандой терактов" высказывания главы Минобороны Чехии Яны Черноховой об убийстве Дарьи Дугиной. "Если Россия хочет говорить о терроризме, она должна подмести свой собственный порог", - заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

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Число погибших после удара войск РФ по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине возросло до 22, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении. Изначально сообщалось о не менее 15 погибших и 50 раненых.

Хроника событий 24 августа 14.00 - 23.59

Хроника событий 24 августа 00.00 - 13.59

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