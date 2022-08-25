В Германии прошли демонстрации в поддержку Украины

В Берлине демонстранты с украинскими флагами прошли маршем от площади Брайтшайдплац до Бранденбургских ворот. По данным полиции, в акции приняли участие около 3500 человек. "С одной стороны, сегодня день великого ужаса - прошло полгода с тех пор, как Россия атаковала всю Украину. Но в то же время это и день великой свободы, независимости, за которую стоит и борется Украина", - заявила Влада Воробьева, представительница объединения украинских активистов в Германии Vitsche.
Похожие мероприятия прошли и в других немецких городах. Так, во Франкфурте-на-Майне тысячи человек вышли на акцию поддержки Украине. В Майнце демонстранты в знак солидарности выстроились в живую цепь.
День независимости Украины и полгода с начала войны
24 августа в Украине прошли праздничные мероприятия по случаю 31-й годовщины Дня независимости. В этот день в 1991 году бывшая советская республика объявила о своей независимости. Ровно полгода назад президент России Владимир Путин начал войну против соседней страны.