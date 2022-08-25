В Германии прошли демонстрации в поддержку Украины

Тысячи людей вышли на улицы немецких городов, чтобы продемонстрировать 24 августа свою солидарность с Украиной. 31 год назад Украина получила независимость, а полгода назад на нее напала РФ.

Спустя полгода после начала полномасштабного вторжения России в Украину тысячи людей в Германии в среду, 24 августа, вышли на демонстрации против войны.

В Берлине демонстранты с украинскими флагами прошли маршем от площади Брайтшайдплац до Бранденбургских ворот. По данным полиции, в акции приняли участие около 3500 человек. "С одной стороны, сегодня день великого ужаса - прошло полгода с тех пор, как Россия атаковала всю Украину. Но в то же время это и день великой свободы, независимости, за которую стоит и борется Украина", - заявила Влада Воробьева, представительница объединения украинских активистов в Германии Vitsche.

Похожие мероприятия прошли и в других немецких городах. Так, во Франкфурте-на-Майне тысячи человек вышли на акцию поддержки Украине. В Майнце демонстранты в знак солидарности выстроились в живую цепь.

День независимости Украины и полгода с начала войны

24 августа в Украине прошли праздничные мероприятия по случаю 31-й годовщины Дня независимости. В этот день в 1991 году бывшая советская республика объявила о своей независимости. Ровно полгода назад президент России Владимир Путин начал войну против соседней страны.

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