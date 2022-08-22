Что известно о гибели дочери идеолога "русского мира" Дугина

В понедельник, 22 августа 2022 года, ФСБ России объявила о раскрытии убийства Дарьи Платоновой (Дугиной) . По информации российского ведомства, за преступлением стоят украинские спецслужбы. Киев эти обвинения отвергает. Тем временем ФСБ РФ не подтвердила версию о том, что изначально покушение готовилось на отца Дарьи - Александра Дугина, известного как публициста преимущественно "правых" взглядов, а также как одного из самых известных распространителей идеологий "русского мира" и неоевразийства. Все версии убийства и известные на этот час факты - в материале DW.

Взрыв по дороге с фестиваля консерваторов

Незадолго до гибели 30-летняя публицистка и активная сторонница войны РФ против Украины Дарья Дугина была на фестивале "Традиция". На этом мероприятии, проходившем в Подмосковье, она присутствовала в качестве почетного гостя, утверждают в ФСБ РФ. На "Традиции" 20 августа выступали Александр Дугин, писатель Захар Прилепин и режиссер Эдуард Бояков.

Дарья Дугина

Автомобиль Дарьи Toyota Land Cruiser Prado взорвался и загорелся, когда она возвращалась с фестиваля в Москву по Можайскому шосе. По данным ТАСС, взрывное устройство было установлено в машине во время фестиваля - авто находилось на открытой для всех парковке. Источник РЕН ТВ добавил, что в последние две недели на этой парковке не работали камеры видеонаблюдения. Александр Дугин позднее написал, что дочь была убита на его глазах. СМИ ранее сообщали, что Дугин в другом автомобиле ехал следом за дочерью по тому же маршруту.

"Комсомольская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что автомобиль принадлежал самой Дарье. На нем же она приехала на фестиваль. ТАСС, со ссылкой на руководителя движения "Русский горизонт" Андрея Краснова, сообщил, что автомобиль принадлежил отцу девушки Александру Дугину.

Версии ФСБ и экс-депутата Госдумы Пономарева

В ФСБ России обвинили в гибели Дугиной украинские спецслужбы. Исполнительницей убийства в ФСБ назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Женщина якобы приехала в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан. В Москве они проживали в съемной квартире в том же доме, где жила Дарья Дугина. Обе, по сообщению ФСБ, находились 20 августа на фестивале "Традиция". А 21 августа, уже после взрыва автомобиля с Дугиной, Вовк с дочкой выехали через Псковскую область в Эстонию. При этом при въезде в Россию использовались номера самопровозглашенной "ДНР", в Москве - казахстанские номера, а при выезде - украинские, сообщили в ФСБ.

Уже после сообщения ФСБ прокремлевские телеграм-каналы опубликовали фотографию удостоверения Натальи Шабан (Вовк). Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") утверждает, что гражданка Вовк якобы служила в украинском полку "Азов".

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который сейчас проживает в Украине, 21 августа поделился своей версией об организаторах убийства.

По его словам, покушение на Дарью Дугину совершила "Национальная республиканская армия" (НРА). В эфире YouTube-канала "Утро февраля" он заявил, что представители этого объединения сами вышли с ним на контакт. "Эта акция, как и многие другие акции прямого действия на территории России за последние месяцы, реализована Национальной республиканской армией, - заявил Пономарев. - Мы установили связь с ее бойцами с помощью нашего ресурса "Роспартизан". В манифесте говорится, что НРА ставит вне закона "всех поджигателей войны, грабителей и угнетателей народов России".

Пономарев заявил, что жертвой взрыва на самом деле должен был стать отец Дарьи Александр Дугин. В то же время в автомобиле с девушкой находился еще один человек, который тоже погиб, сообщил экс-депутат. Никаких доказательств в подтверждение своих слов Илья Пономарев не привел.

Украина отрицает свою причастность

Отец Дарьи Дугиной возложил ответственность за убийство его дочери на Украину. Его первое заявление 22 августа опубликовал в своем телеграм-канале бизнесмен Константин Малофеев, который спонсирует телеканал "Царьград": "Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия, - говорится в зявлении. - Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа".

Александр Дугин

Представитель российского МИД Мария Захарова еще до заявления ФСБ прокомментировала "украинский след" в убийстве Дугиной. "Если подтвердится украинский след, - а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, - то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Представители властей Украины сразу после убийства Дарьи Дугиной отвергли прозвучавшие в их адрес обвинения. "Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", - сказал в эфире национального телемарафона советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал убийство дочери Александра Дугина свидетельством внутренней борьбы за власть в РФ.

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