 В Подмосковье подорвана машина дочери Александра Дугина | Новости из Германии о России | DW | 21.08.2022

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Россия

В Подмосковье подорвана машина дочери Александра Дугина

Дочь публициста и одного из идеологов "русского мира" погибла при детонации самодельного взрывного устройства, находившегося в автомобиле, сообщают СМИ.

На месте взрыва работают криминалисты

На месте взрыва работают криминалисты

В Подмосковье вечером в субботу, 20 августа, взорвался внедорожник, принадлежащий дочери публициста Александра Дугина Дарье, которая также вела публицистическую и общественную деятельность. О происшествии сообщает Telegram-канал Baza. По данным СМИ, Дарья Дугина находилась в момент взрыва в машине и погибла на месте. Правоохранительные органы подтвердили ТАСС информацию о взрыве и гибели женщины-водителя, но не указали ее имени. Взрыв произошел во время движения автомобиля, в районе поселка Большие Вяземы.

В качестве причины произошедшего изначально рассматривался взрыв баллона с газом, но затем приоритетной версией стало покушение на убийство с использованием самодельного взрывного устройства, отмечает Telegram-канал 112.

В автомобиле должен был ехать сам Дугин

Дарья возвращалась с проходившего в усадьбе Захарово фестиваля "Традиция", на котором читал лекцию ее отец, сообщил каналу Baza знакомый семьи Петр Лундстрем. По его словам, изначально планировалось, что Александр Дугин поедет в одной машине с дочерью, но "в последний момент" он решил выехать из усадьбы на другом автомобиле следом за ней. Дугин оказался на месте происшествия спустя несколько минут после взрыва, указывают очевидцы.

Публицист и идеолог "русского мира"

Александр Дугин в первую очередь известен как публицист преимущественно "правых" взглядов, а также как один из самых известных распространителей идеологий "русского мира" и неоевразийства - концепций, согласно которым Россия должна занять доминирующее положение по отношению к своим соседям и распространить сферы своего прямого влияния на территории континента вплоть до Балкан и Ближнего Востока.

В 90-х Дугин был одним из участников незарегистрированной и позднее запрещенной в России Национал-большевистской партии, после ухода из нее из-за разногласий стал экспертным советником при председателе Госдумы РФ. Во время этой деятельности в 2005 году презентовал "Молодежный антиоранжевый фронт" - организацию, в создании которой принимал участие и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По заявлениям Дугина, организация должна была бороться с влиянием западных стран на Украину.

В 2014 году Дугин был уволен из МГУ, где был заведующим кафедрой социологии, после призывов "убивать, убивать, убивать" украинцев, прозвучавших в связи с инцидентом в Доме профсоюзов в Одессе. После этого Дугин был внесен в санкционные списки ЕС, также в 2015 году на него распространили персональные санкции США и Канада. После начала военного вторжения России в Украину спецслужбы ФРГ сообщили о том, что зафиксировали контакты между Дугиным и правыми экстремистами в Европе, и что пропагандируемые им националистические взгляды "заложили основу для противоправного нападения на Украину".

Дарья Дугина, поддерживавшая идеологию отца в своей публицистической деятельности, после начала войны РФ против Украины также была внесена в санкционные списки США и Великобритании.

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    Автор: Сюзанне Кордс, Павел Мыльников


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