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Фото: Photoshot/picture alliance
Алексей Арестович
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Тематическая страница DW "Алексей Арестович".
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Новости
06.02.2024
6 февраля 2024 г.
В России заочно арестовали Акунина и Арестовича
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Контекст
Дмитрий Быков: Путину нужна война - это его легитимация
Дмитрий Быков: Путину нужна война - это его легитимация
Дмитрий Быков в программе DW #вТРЕНДde рассказал о конце режима Путина, будущем РФ и Украины и российском обществе.
Конфликты
06.12.2023
6 декабря 2023 г.
Антивоенная конференция: "Делать все, чтобы помочь Украине"
Антивоенная конференция: "Делать все, чтобы помочь Украине"
Репортаж DW с Антивоенной конференции в Таллине, которую провели представители российской оппозиции.
Конфликты
02.10.2023
2 октября 2023 г.
Как в Украине реагируют на отставку Алексея Арестовича
Как в Украине реагируют на отставку Алексея Арестовича
Арестович подал в отставку с должности внештатного советника Офиса президента - но официально такой должности нет.
Политика
18.01.2023
18 января 2023 г.
Мобилизация в России и другие события 328-го дня войны
Мобилизация в России и другие события 328-го дня войны
Число жертв удара в Днепре увеличилось до 45. Указ о мобилизации в РФ по-прежнему действует. Арестович ушел в отставку.
Конфликты
17.01.2023
17 января 2023 г.
Лучшая инвестиция в Украину - оружие: конференция в Риге
Лучшая инвестиция в Украину - оружие: конференция в Риге
В Риге открылась конференция по внешней политике и безопасности. DW - c итогами первого дня конференции.
Конфликты
21.10.2022
21 октября 2022 г.
Арестович о 100 днях войны: Мы разбили треть войск РФ
Арестович о 100 днях войны: Мы разбили треть войск РФ
О победах и поражениях в войне в интервью DW рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Политика
03.06.2022
3 июня 2022 г.
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