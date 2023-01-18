Как в Украине реагируют на отставку Алексея Арестовича

Вот уже несколько дней в Украине не утихает скандал вокруг Алексея Арестовича. Все началось с его слов о том, что российская ракета попала в жилой дом в Днепре после того, как ее вроде бы сбили украинские военные. Впоследствии эту информацию опровергли как в украинских воздушных силах, так и сам Арестович. Впрочем, это не помешало российской пропаганде использовать это высказывание в своих целях. После волны критики Арестович сообщил, что написал заявление об уходе с должности внештатного советника Офиса президента (ОП) Украины. Впоследствии заявление было удовлетворено.

Скандалы Арестовича

47-летний Алексей Арестович известен как блогер, актер, разведчик и бывший спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Его популярность выросла благодаря успокаивающим заявлениям после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Впрочем, впоследствии прогнозы Арестовича о прекращении боевых действий "за две-три недели" не оправдались, и число его сторонников немного поубавилось.

Нынешний скандал - не первый, в эпицентре которого оказался Арестович. Его также критиковали за слова о "маленькой украинской культуре", которую якобы многие хотят построить. Украина, как тогда отметил Арестович, не должна отмежевываться от российской культуры и "стать центром тяготения для тянущихся к свету россиян и белорусов". После негативной реакции на свои слова Арестович выразил недовольство активистами: "Украинская культура поражает и восхищает. Пока туда не допустили активистов". И снова натолкнулся на критику. Возмущение также вызвали его заявления о том, что "Антитеррористическая операция (АТО) - это курорт для мальчиков, куда убегают от жен и детей".

Вспоминают Арестовичу и пресс-конференцию 2005 года в Москве вместе с идеологом российского "евразийства" Александром Дугиным. На мероприятии обсуждались совместные действия украинских и российских "антимайдановских" сил. Впрочем, как утверждает Арестович, он находился там "как сотрудник украинского Главного управления разведки (ГУР)". Долгое время были сомнения в причастности Арестовича к разведке, однако недавно глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил эту информацию.

Арестович и трагедия в Днепре

Новый шквал критики обрушился на Арестовича после заявления 14 января 2023 года. Тогда в интервью российскому адвокату и блогеру Марку Фейгину он сказал, что российскую ракету, попавшую в многоэтажку в Днепре и убившую 45 человек, сбили украинские военные. "Ее сбили. Она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала. Кроме того, там проблема с едким дымом", - сказал Арестович.

На следующий день командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук опроверг это утверждение, подчеркнув, что Украина не имеет огневых средств, способных сбивать ракеты типа Х-22, одна из которых и попала в дом. По его словам, с начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет Х-22, но ни одна не была сбита средствами противовоздушной обороны (ПВО). Однако это не помешало российским СМИ и официальным лицам использовать заявление Арестовича для утверждений, что трагедия в Днепре якобы произошла из-за украинской ПВО.

В Украине факт использования официальными лицами РФ заявлений Арестовича многие восприняли как его работу на врага, призывая разобраться Службу безопасности Украины (СБУ). "Я с первого дня войны говорил, что Арестович - самовлюбленный скот и помойный рот. Но в ОП на него явно кто-то делает ставку. Извините, не удержался, но СБУ и контрразведка должны отреагировать", - заявил мэр Днепра Борис Филатов.

Из-за заявлений Арестовича в СБУ направили депутатское обращение, а в Верховной раде начали собирать подписи с требованием уволить Арестовича, сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. "Ведь выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за наших ПВО - то, что соответствует критериям государственной измены", - написал он в Telegram.

Несуществующая должность Алексея Арестовича

В конце концов Арестович извинился за свои слова и написал заявление об увольнении. "Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", - написал он в Facebook, обнародовав фото своего заявления, адресованного главе ОП Андрею Ермаку. В ОП удовлетворили заявление, подтвердил украинским СМИ представитель президента Сергей Никифоров. Соответствующий приказ, по его словам, подписала руководитель аппарата ОП Мария Витушок.

Примечательно, что произошло это в годовщину прошлого увольнения Арестовича из ОП, за полтора месяца до полномасштабного вторжения РФ. "В прошлый раз, когда я ушел, через полтора месяца началась война. Посмотрим, что будет в этот раз", - напомнил Арестович в Facebook. Тогда свое увольнение он объяснил "слабостью" власти. Однако никаких официальных сообщений об увольнении тогда не было, а после 24 февраля Арестович без объяснений начал выступать на официальных брифингах. В ОП его продолжали называть советником руководителя ОП Андрея Ермака, но впоследствии другой советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил: "Он (Арестович. - Ред.) так много говорит, что мы сделали его… советником сразу всего Офиса. Именно так его должность неизменно и называется уже несколько лет: советник Офиса президента Украины".

Сам же Арестович в своем заявлении попросил уволить его с должности советника ОП вне штата. "С юридической точки зрения, советник, не входящий в штат, это бессмысленность. Ведь положение об Офисе президента предусматривает руководителя, советников, заместителей. Внештатных советников там нет", - заявил DW эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Марусяк. Чтобы выяснить это, DW пыталась связаться с Михаилом Подоляком и пресс-службой ОП. Однако к моменту публикации ответа не получила.

"Правильный шаг" Алексея Арестовича

В целом освобождение от должности Арестовича восприняли в Украине по-разному. На его странице в Facebook большинство комментаторов выражают грусть и называют это поспешным решением. Также в защиту Арестовича встал нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, который и сам не раз оказывался в эпицентре скандалов. Тищенко утверждает, что "в списке внутренних врагов" Арестовича нет. "Вы захейтили человека, который еще вчера был успокоительным для вас на ночь, особенно в первые месяцы войны. Сколько же мы будем бить своих? В то время, когда враг прямо у нас дома. Не ошибается только тот, кто ничего не делает", - написал он в Facebook.

В свою очередь, нардеп от фракции "Голос" и первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин удивляется, почему в ОП так долго "держали" Арестовича, который "за время полномасштабной фазы войны России против Украины наговорил столько всего". "Эта "фигура" на реальные процессы не влияет, однако своими сомнительными высказываниями вредит и президенту, и репутации украинской власти в целом. А в ОП и без него есть кому этим заниматься", - написал он в Facebook. При этом Юрчишин отметил, что уволиться Арестовича заставил не факт очередной ошибки, а общественное давление.

Одобрительно оценил отставку Арестовича и нардеп Алексей Гончаренко. "То, что он сам ушел из ОП - правильный шаг. Надеюсь, СМИ больше не будут представлять его как официальное лицо", - заявил он.

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