"Массовое убийство в Днепре": Европарламент готов дать ответ

Ракетная атака России на Днепр должна стать поворотным моментом для ЕС, считают евродепутаты. Давление на Россию должно усилиться, а поставки Украине оружия - ускориться, убеждены они.

Европейский парламент провел во вторник, 17 января, экстренную дискуссию об ответе Европейского Союза на ракетный удар по городу Днепру 14 января. Депутаты констатировали, что преднамеренные атаки на мирных жителей являются военными преступлениями и призвали Еврокомиссию и Совет ЕС как можно скорее и решительнее отреагировать на эту трагедию.

Ряд депутатов назвал ее преднамеренным массовым убийством гражданского населения, а литовский депутат Андрюс Кубилюс даже сравнил с терактами 9 сентября 2001 года в Нью-Йорке, совершенными террористической группировкой "Аль-Каида".

"Я не вижу разницы между этими терактами и целями террористов. Я вижу только большую разницу в реакции на них Запада, - заявил он. - Как мне кажется, она связана с тем простым фактом, что "Аль-Каида" атаковала крупные западные города, а Путин пока что совершает теракты только в городах Украины. Мы не должны допустить стратегическую ошибку: приход кремлевского терроризма в наши города - это лишь вопрос времени".

Депутаты настаивают на ужесточении санкций против РФ

Основные предложения, прозвучавшие в зале Европарламента в Страсбурге: в ответ на ракетный удар по Днепру усилить санкционный режим в отношении России и расширить индивидуальный санкционный список. В частности, несколько парламентариев призвали Еврокомиссию взять за основу "список Навального", в который внесены около 6700 лиц, извлекающих выгоду из политики режима в Кремле.

"Если не удастся заморозить все активы каждого из них на территории ЕС, то нужно по крайней мере запретить им въезд в Евросоюз, чтобы усилить санкционное давление на режим", - заявил одетый в цвета украинского флага немецкий депутат Михаэль Галер (Michael Gahler), назвав режим в Кремле фашистским.

Пойти еще дальше и внести всех членов прокремлевских партий в санкционный список предложил испанский депутат Доменек Руис Девеса. Несколько парламентариев высказали идею расширить список террористических организаций Евросоюза за счет ЧВК Вагнера.

Месторождение алмазов в Якутии Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

Десятый пакет санкций должен включать в себя мировое эмбарго на российские алмазы, заявила бельгийская депутат Катлин ван Бремпт. Она призвала ЕС скоординировать усилия с "большой семеркой" как в случае с санкциями на российскую нефть. "Я горжусь богатой историей торговли алмазами в своем родном городе, но мы должны сделать все, чтобы не допустить торговли кровавыми бриллиантами из России!" - подчеркнула ван Бремпт. Она родом из бельгийского Антверпена, где более 10 тысяч рабочих мест связаны с торговлей алмазами.

Письмо, которое подписали 120 европарламентариев, передал представителям Еврокомиссии и Совета ЕС парламентарий из Бельгии Ги Верховстадт. От имени подписантов он предложил ввести вторичные санкции против компаний, ведущих бизнес с РФ. "Только так можно остановить Россию", - заявил он, призвав также задействовать замороженные активы Центробанка РФ на сумму 300 миллиардов евро. "Россия - террористическое государство. Ему не нужны резервы. А эти деньги можно было бы использовать немедленно - даже на покупку оружия для Украины", - сказал Верховстадт.

Парламентарии - за скорейшие поставки тяжелых вооружений Украине

По мнению бельгийского депутата и других выступавших, Украине необходимо срочно предоставить тяжелые вооружения, а именно ракеты дальнего действия, танки и тяжелую артиллерию, "чтобы предотвратить такие трагедии, как в Днепре".

События в Днепре должны стать поворотным моментом в этой войне, после которого ЕС предоставит Украине всю ту поддержку, которую она просит, уверены депутаты, а санкции в отношении РФ будут наносить режиму материальный ущерб.

Совет ЕС рассмотрит все прозвучавшие предложения, пообещала его представительница Джессика Росуолл. В том же заверил депутатов от имени Еврокомиссии комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, особо выделив санкции на российские алмазы.

"Это наш долг перед жертвами в Днепре", - сказала депутат от Франции Натали Луазо. "Мы обязаны этим изуродованным телам, похороненным в глубоких подвалах разрушенного дома", - резюмировал ирландский парламентарий Билли Келлехер.

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