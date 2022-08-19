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Похороны детей в украинском Чаплине

Ян-Филипп Шольц
2 ч. назад

Корреспондент DW Ян-Филипп Шольц побывал в украинском городе Чаплино Днепропетровской области и присутствовал на похоронах одного из мальчиков, погибших в результате ракетного удара.

https://www.dw.com/ru/v-ukrainskom-chapline-pohoronili-detej-ubityh-rossijskimi-raketami/video-62956439
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