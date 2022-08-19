Похороны детей в украинском Чаплине

Ян-Филипп Шольц

2 ч. назад 2 ч. назад

Корреспондент DW Ян-Филипп Шольц побывал в украинском городе Чаплино Днепропетровской области и присутствовал на похоронах одного из мальчиков, погибших в результате ракетного удара.