Похороны детей в украинском Чаплине

ПолитикаУкраинаПохороны детей в украинском ЧаплинеTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолитикаУкраинаЯн-Филипп Шольц2 ч. назад2 ч. назадКорреспондент DW Ян-Филипп Шольц побывал в украинском городе Чаплино Днепропетровской области и присутствовал на похоронах одного из мальчиков, погибших в результате ракетного удара.https://www.dw.com/ru/v-ukrainskom-chapline-pohoronili-detej-ubityh-rossijskimi-raketami/video-62956439Реклама