Лучшая инвестиция в Украину - оружие: конференция в Риге

​​​​​​​В Риге открылась конференция по внешней политике и безопасности. Ее участники высказались за расширение ЕС и обсудили, как можно помочь Украине отразить российскую агрессию. DW - c итогами первого дня конференции.

В пятницу, 21 октября, в столице Латвии началась двухдневная Рижская конференция. На этом ежегодном форуме обсуждают вызовы во внешней политике и международной безопасности. В первый день конференции участники из числа европейских чиновников и авторитетных экспертов обсудили риски и возможности, которые появились в связи с вторжением России в Украину.

Расширение ЕС для усиления Запада

"У Востока проблемы, "Глобальный Юг" разделен, а Запад - снова в деле", - с таким тезисом на Рижской конференции выступил бывший премьер-министр Швеции и сопредседатель Европейского совета по международным делам Карл Бильдт. Он признал, что европейские страны еще долго будут находиться в энергетической зависимости от таких недемократических стран, как Россия и Саудовская Аравия.

Конференция по безопасности в Риге Фото: DW

Тем не менее и Восток переживает не лучшие времена, отметил Бильдт. "Концентрация власти в руках одного человека, - так обозначил политик проблему региона. - А люди склонны делать ошибки. Путин принял безумное решение, а глава Компартии Китая Си принял несколько решений, которые привели Китай на ошибочый путь". На этом фоне Бильдт призвал европейцев руководствоваться во внешней политике скорее интересами, чем ценностями.

Учитывая проблемы Востока и Юга, Западу нужно воспользоваться окном возможностей, открытым не без участия России, которая вторглась в Украину, решили участники дискуссии "Реальная политика против политики идеалов".

Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что сейчас лучший момент, чтобы сделать Запад более устойчивым к внешним угрозам. По его мнению, этому поспособствует вступление в Евросоюз стран, которые разделяют западные ценности - Украины, Грузии, Молдовыи кандидатов в ЕС с Западных Балкан. "Нужно помочь им провести необходимые для вступления реформы", - заявил Левитс.

Страны перестают быть нейтральными

Экс-премьер Швеции Карл Бильдт отметил и другую тенденцию - когда-то нейтральные страны из-за нападения России на Украину отказываются от этого статуса. Его страна, как и Финляндия, в ближайшее время ожидают одобрения заявки на вступление в НАТО.

"Мир изменился, - заявил Бильдт. - Для Финляндии и Швеции он изменился фундаментально. Даже Швейцария теперь говорит о "кооперативном нейтралитете". Не знаю точно, что это, но это значит что нельзя быть просто нейтральным, надо кооперироваться". К таким изменениям Европу подтолкнула агрессия России против Украины, считает Бильдт. По его словам, это не только агрессия, направленная против европейских ценностей, но - против европейского миропорядка.

"Депутинизация" для России

В то же время экс-глава Швеции предостерег от применения к России и ее гражданам коллективной ответственности. Тему поддержал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). В интервью DW в кулуарах конференции Хойсген назвал три шага на пути к послевоенному миру.

Во-первых, эксперт призвал к персональной ответственности. Из истории собственной страны он привел в пример Нюрнбергский процесс, в ходе которого военные преступники были в числе прочего приговорены к смертной казни и пожизненному лишению свободы. "Это важно для жертв, но также и для предотвращения военных преступлений в будущем", - объяснил Хойсген.

Кристоф Хойсген в интервью DW на Рижской конференции Фото: DW

Кроме того, за нанесенный Украине ущерб Россия должна выплатить ей репарации. Наконец, в-третьих, Россия должная пройти "депутинизацию". "Должно быть что-то, что мы в Германии называем денацификацией, - говорит эксперт. - Что-то вроде "депутинизации". Люди должны понять, что политика Путина неприемлема, что нужно уважать международное право, права человека и основанный на правилах международный порядок".

"Оружие - лучшая инвестиция в Украину"

Украина, в свою очередь, не сомневается в своей военной победе . Об этом на Рижской конференции сообщил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. При этом он отметил, что к настоящему времени Украине не хватает оружия, чтобы "решить проблему Путина". "У нас три главные проблемы - оружие, оружие, оружие", - заявил Арестович по видеосвязи. Он уточнил, что не хватает артиллерии и бронетранспортеров - их нужно в два раза больше, чем есть сейчас.

С Арестовичем согласился вице-президент берлинского офиса "Немецкого фонда Маршала" Томас Кляйне-Брокхоф (Thomas Kleine- Brockhof). В фонде посчитали, что в следующем году Украина будет нуждаться в 3-4 миллиардах долларов ежемесячно, чтобы покрывать дефицит бюджета. На послевоенное восстановление страны уйдут сотни миллиардов долларов. "Вероятно, лучшая инвестиция в Украину прямо сейчас - оружие, - заключил Кляйне-Брокхоф. - Потому что это убережет от затрат впоследствии (после окончания войны. - Ред.)".

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