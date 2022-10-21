ВСУ освободили более 600 населенных пунктов в двух областях

На 240-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 21 октября (время московское).

ГУР: РФ спланировала подрыв Каховской ГЭС еще в апреле

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Российские войска еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС, а на этой неделе дополнительно провели минирование шлюзов и опор, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. По данным ГУР , на дамбе установлены два военных тентованных "КамАЗа" без водителей, оба полностью загружены ящиками со взрывчаткой. Россия сознательно готовит теракты, которые спровоцируют катастрофу, предупредила разведслужба. "В случае реализации этих планов под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона", - говорится в сообщении.

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Вооруженные силы Украины уже освободили от российских захватчиков 88 населенных пунктов в Херсонской области и 551 - в Харьковской, сообщил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, на всех деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры.

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Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели телефонные переговоры. Остин подчеркнул важность сохранять линии связи в условиях продолжающейся войны в Украине, говорится в сообщении Пентагона . В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине.

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В Николаеве Служба безопасности Украины обезвредила российскую агентурную группу, которой руководил начальник коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба". Как сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале , чиновник был задержан на совещании у мэра в здании горсовета. По данным ведомства, он передавал куратору из российских спецслужб личные данные украинских военных, сотрудников СБУ, Нацполиции и областной прокуратуры, а также списки погибших украинских защитников. Кроме того, как отмечает СБУ, он собирал разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ. Еще одной его задачей "было информирование агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросах, которые обсуждались на заседаниях горсовета". Чиновник пытался привлечь к агентурной деятельности "двух своих подчиненных и еще двух жителей города, в том числе старшего уполномоченного ОВД", говорится в заявлении.

ВСУ призвали белорусов не вступать в войну против Украины

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Вооруженные силы Украины призвали жителей Беларуси не вступать в войну против Украины вместе с Россией. Видеообращение украинских военных на русском языке опубликовано на странице управления стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ в Facebook. "Под видом проверок началась скрытая мобилизация граждан Беларуси для комплектования общей с Российской Федерацией группировки на границе с Украиной. Украина никогда не угрожала и сегодня не угрожает Беларуси", - говорится в обращении. ВСУ призвали белорусов не выполнять приказы военного руководства вступать в войну и не делить ответственность с Россией за военные преступления. "Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины, с использованием всего арсенала вооружений, с нанесением ударов по военным объектам на территории вашей страны. Мы не хотим этого!" - заявили в ВСУ.

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В Крыму продлили до 7 ноября действие высокого ("желтого") уровня террористической опасности, сообщил "глава" аннексированного региона Сергей Аксенов в Telegram-канале . Режим будет действовать в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, а также на объектах российских министерств в Крыму.

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Село Муром в Белгородской области в очередной раз попало под "массированный обстрел" украинской армии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Слава богу, нет пострадавших и раненых", - написал Гладков в Telegram-канале .

Эрдоган планирует поговорить с Зеленским и Путиным

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Реджеп Тайип Эрдоган (фото из архива) Фото: Vyacheslav Prokofyev/SPUTNIK/AFP/Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам, что в ближайшие дни собирается провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Поймем, насколько далеко мы сможем продвинуться", - цитирует Эрдогана "Интерфакс". Президент Турции отметил, что по итогам последнего общения с Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского лидера в вопросе диалога с Украиной. Кроме того, по словам Эрдогана, во время последнего разговора с украинским президентом он "почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса". "Мы не теряем надежды на мир", - подчеркнул турецкий лидер.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что в графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, но при необходимости он может быть оперативно согласован.

Хроника событий 21 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 20 октября 14.00 - 23.59 >>>

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